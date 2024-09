FP Markets remporte un doublé au FMPS 2024

SYDNEY, 2er septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs Forex et CFD, FP Markets, a renforcé sa position de chef de file mondial en remportant deux prix prestigieux lors du Finance Magnates Pacific Summit (fmps:24). La société a remporté les prix « Best Forex Spreads APAC » et « Best Trading Experience APAC » lors de l'événement de clôture du sommet de deux jours qui s'est tenu le jeudi 29 août à Sydney, en Australie. Bien que FP Markets ait reçu par le passé plusieurs récompenses et distinctions mondiales et régionales de Finance Magnates, c'est la première fois que son offre de services dans la région Asie-Pacifique est récompensée.

FP Markets Wins Double at FMPS 2024

Les prix fmps:24 sont devenus l'une des récompenses les plus prisées en raison de leur réputation et de leur rôle dans l'élaboration de l'avenir de l'industrie fintech. Alors que le secteur des services financiers continue d'évoluer dans la région Asie-Pacifique, de nombreux nouveaux clients considèrent ces récompenses comme un label de qualité au moment de choisir un courtier.

FP Markets offre des expériences de trading exceptionnelles depuis près de vingt ans. La société innove sans relâche afin d'améliorer son offre d'actifs et de fournir des solutions de trading rentables aux investisseurs particuliers. Les spreads compétitifs et les coûts minimes de la société la rendent particulièrement populaire auprès des scalpeurs et des day traders, ce qui se reflète également dans les nombreuses récompenses que la société a reçues par le passé pour ses conditions de trading supérieures.

Thomas Roberts, directeur général pour la région APAC, FP Markets, exprime sa gratitude : « Ces deux prix constituent une étape importante dans le parcours mondial de notre entreprise, en particulier à l'approche de notre 20e anniversaire l'année prochaine. Le fait de gagner, à domicile, là où tout a commencé, montre tout le chemin parcouru au cours des deux dernières décennies. En outre, le fait d'être reconnu pour avoir mis en application la philosophie même de notre mission en tant qu'entreprise, à savoir offrir aux traders la meilleure expérience possible et des conditions de trading supérieures, démontre notre engagement inébranlable envers nos clients, existants et nouveaux, où qu'ils se trouvent dans le monde ».

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans l'industrie.

La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi de puissantes plateformes de trading en ligne, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress et TradingView.

Le service clientèle multilingue exceptionnel de la société, disponible 24/7, a été reconnu par Investment Trends qui lui a décerné le prix de la plus grande satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier mondial de valeurs Forex pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier Forex - Europe et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2023. FP Markets a reçu les prix « Best Trade Execution », « Most Trusted Broker » et « Best Trade Execution » lors des Ultimate Fintech Awards en 2022 et 2023, respectivement.

2023, respectivement. FP Markets a été couronné « Meilleur courtier CFD - Afrique » lors des 2023 FAME Awards.

FP Markets a été récompensé par les prix de la « Best Trade Execution » « Most Transparent Broker » lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

FP Markets a reçu le prix de la « Best Price Execution » lors des Brokersview Awards 2024, à Singapour.

FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading - Afrique » lors des FAME Awards 2024.

FP Markets a reçu le prix du « Courtier le plus transparent » et celui des « Meilleures conditions de trading » lors des Global Ultimate Fintech Awards 2024.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et services de FP Markets, visitez le site https://www.fpmarkets.com/

