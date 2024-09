FP Markets gewinnt doppelt bei FMPS 2024

SYDNEY, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Multi-Asset-Broker Forex und CFD, FP Markets, hat seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter der Branche weiter gefestigt und beim Finance Magnates Pacific Summit (fmps:24) zwei prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten. Bei der Abschlussveranstaltung des zweitägigen Gipfeltreffens, das am Donnerstag, den 29. August, in Sydney, Australien, stattfand, wurde das Unternehmen als „Beste Forex-Spreads APAC" und „Beste Trade-Erfahrung APAC" ausgezeichnet. Obwohl FP Markets in der Vergangenheit bereits mehrere globale und regionale Finance Magnates Auszeichnungen und Erwähnungen erhalten hat, ist dies die erste Auszeichnung für das Dienstleistungsangebot von FP Markets in der Region Asien-Pazifik.

FP Markets Wins Double at FMPS 2024

Die fmps:24 Awards gehören aufgrund ihres Rufs und ihrer Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Fintech-Branche zu den begehrtesten Auszeichnungen. Da sich der Finanzdienstleistungssektor im asiatisch-pazifischen Raum weiter entwickelt, betrachten viele neue Kunden solche Auszeichnungen als Gütesiegel, wenn es darum geht, einen Broker als Partner auszuwählen.

FP Markets bietet seit fast zwei Jahrzehnten außergewöhnliche Handelserfahrungen, wobei das Unternehmen ständig Innovationen entwickelt, um sein Angebot an Vermögenswerten zu verbessern und kosteneffiziente Handelslösungen für Privatanleger anzubieten. Die wettbewerbsfähigen Spreads und minimalen Kosten machen das Unternehmen besonders bei kurzfristigen Scalpers und Daytradern beliebt, was sich auch in den zahlreichen Auszeichnungen widerspiegelt, die es in der Vergangenheit für seine hervorragenden Handelsbedingungen erhalten hat.

Thomas Roberts, General Manager APAC, FP Markets, drückte seine Dankbarkeit aus und kommentierte: „Diese beiden Auszeichnungen sind ein wichtiger Meilenstein auf dem weltweiten Weg unseres Unternehmens, vor allem, da wir uns im nächsten Jahr unserem 20-jährigen Bestehen nähern. Zu gewinnen, und das auch noch in unserem Heimstadion – dem Ort, an dem alles begann – zeigt, wie weit wir in den letzten zwei Jahrzehnten gekommen sind. Die Anerkennung für die Erfüllung unserer Unternehmensmission – Tradern die bestmögliche Handelserfahrung und hervorragende Handelsbedingungen zu bieten – zeigt unser unermüdliches Engagement für unsere bestehenden und neuen Kunden, egal wo auf der Welt sie sich befinden."

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Spreads für Devisen ab 0,0 Pips.

Trader können aus führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress und TradingView.

Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit der „Höchsten Auszeichnung für Kundenzufriedenheit insgesamt" ausgezeichnet.

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius , die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

