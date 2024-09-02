FP Markets 在 FMPS 2024 獲得雙重榮譽

悉尼2024年9月2日 /美通社/ -- 多元資產外匯 和差價合約經紀人FP Markets 進一步鞏固其作為行業全球領導者之一的地位，在 Finance Magnates Pacific Summit (fmps:24) 上獲得兩項著名獎項。在 8 月 29 日（星期四）於澳洲雪梨舉行的兩天高峰會的閉幕活動中，此公司榮獲「亞太地區最佳外匯差價」(Best Forex Spreads APAC) 和「亞太地區最佳交易體驗」(Best Trading Experience APAC) 兩項殊榮。儘管 FP Markets 過去曾多次榮獲 Finance Magnates 頒發的全球及地區性獎項，但 FP Markets 還是首次在亞太地區的服務領域獲得此殊榮。

在塑造金融科技產業未來的聲譽與角色方面，fmps:24 獎項已成為最受歡迎的獎項之一。由於亞太地區的金融服務業持續發展，許多新客戶在選擇合作經紀時，將這些獎項視為對經紀的認可。