FP Markets 在 FMPS 2024 獲得雙重榮譽
02 9月, 2024, 17:02 CST
悉尼2024年9月2日 /美通社/ -- 多元資產外匯 和差價合約經紀人FP Markets 進一步鞏固其作為行業全球領導者之一的地位，在 Finance Magnates Pacific Summit (fmps:24) 上獲得兩項著名獎項。在 8 月 29 日（星期四）於澳洲雪梨舉行的兩天高峰會的閉幕活動中，此公司榮獲「亞太地區最佳外匯差價」(Best Forex Spreads APAC) 和「亞太地區最佳交易體驗」(Best Trading Experience APAC) 兩項殊榮。儘管 FP Markets 過去曾多次榮獲 Finance Magnates 頒發的全球及地區性獎項，但 FP Markets 還是首次在亞太地區的服務領域獲得此殊榮。
在塑造金融科技產業未來的聲譽與角色方面，fmps:24 獎項已成為最受歡迎的獎項之一。由於亞太地區的金融服務業持續發展，許多新客戶在選擇合作經紀時，將這些獎項視為對經紀的認可。
近二十年來，FP Markets 一直提供卓越的交易體驗，不斷創新以改善資產供應，並為零售投資者提供具成本效益的交易解決方案。公司具有競爭力的差價和最低成本，尤其受短期投資者和日間交易者歡迎，這也反映在過去因其優越的交易條件而獲得的眾多獎項中。
FP Markets 亞太區總經理 Thomas Roberts 表示感謝並表示：「這兩項獎項，是我們公司全球發展歷程的重要里程碑，特別是在明年我們即將成立 20 週年之際。在我們的主場，在這開始了一切的地方贏得勝利，表明了我們在過去的二十年來走得多遠。此外，因為我們作為一間公司的使命而獲得認可，即為交易者提供最佳的交易體驗和優越的交易條件，表明我們對現有和新客戶的堅定承諾，無論客戶身處世界何地。」
編輯須知
FP Markets 簡介：
- FP Markets 是一間受多重監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的業界經驗。
- 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯差價，低至 0.0 點。
- 交易者可以選擇領先的強大網上交易平台，包括 FP Markets 的 Mobile App、 MetaTrader 4、 MetaTrader 5、 WebTrader、 cTrader、 Iress 以及 TradingView。
- 公司出色的 24 小時全天候多語種客戶服務獲得 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
- FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中獲評為「全球外匯高性價比經紀商」。
- FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。
- FP Markets 分別在 2022 年和 2023 年的 Ultimate Fintech Awards 中獲頒「最佳交易執行」、「最值得信賴的經紀人」和「最佳交易執行」。
- FP Markets 在 2023 年榮譽大獎上榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」(Best CFD Broker - Africa) 稱號。
- FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」(Best Trade Execution) 獎及「最透明經紀商」(Most Transparent Broker) 獎。
- FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 中獲頒「最佳價格執行」(Best Price Execution) 獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2024 中獲頒「非洲最佳交易體驗」(Best Trading Experience - Africa) 獎。
- FP Markets 在 Global Ultimate Fintech Awards 2024 中獲頒「最透明的經紀商」(Most Transparent Broker) 獎和「最佳交易條件」(Best Trading Conditions) 獎。
- FP Markets 監管機構包括澳洲證券投資委員會 (Australian Securities and Investments Commission, ASIC)、南非金融部門行為管理局 (Financial Sector Conduct Authority, FSCA）、毛里求斯金融服務委員會 (Financial Services Commission of Mauritius, FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC)、巴哈馬證券委員會 (Securities Commission of the Bahamas, SCB) 和肯尼亞資本市場管理局 (Capital Markets Authority, CMA)。
有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/
SOURCE FP MARKETS
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