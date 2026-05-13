Fundo de Remissão Abre para Compensar Vítimas da Fraude do AirBit Club

WASHINGTON, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), administradora de sinistros do AirBit Victim Fund (o "AVF") em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ("DOJ"), anunciou hoje a abertura do processo de apresentação de petições para vítimas da fraude do AirBit Club.

A AVF foi estabelecida pelo DOJ para compensar indivíduos que sofreram perdas financeiras como resultado de um esquema fraudulento conduzido no AirBit Club. A AVF destina-se a fornecer compensação às vítimas que foram induzidas a comprar assinaturas do AirBit Club com base em falsas declarações, incluindo promessas de retornos diários garantidos supostamente gerados por meio de atividades de mineração e negociação de criptomoedas. Para mais informações sobre o processo de compensação da AVF, consulte o Comunicado de Imprensa do DOJ.

Quem é elegível para participar?

Para ser elegível para compensação da AVF, um indivíduo deve se qualificar como uma "vítima" da fraude AirBit. Uma vítima é definida como uma pessoa que sofreu uma perda pecuniária direta como resultado do esquema. Os indivíduos que não sofreram uma perda financeira real, como aqueles que simplesmente transferiram fundos em nome de outros, não são elegíveis para receber compensação.

Como as perdas são calculadas?

As perdas elegíveis serão calculadas usando uma metodologia de "cash-in, cash-out". De acordo com essa abordagem, um peticionário deve documentar a quantia total de dinheiro e/ou moeda virtual usada para comprar associações ao AirBit Club ("cash-in"). Este valor será então reduzido por quaisquer fundos ou moeda virtual retirados do AirBit Club ("saque"). Quaisquer lucros fictícios ou em papel que possam ter sido relatados aos participantes não serão considerados na determinação das perdas elegíveis.

Como se inscrever

Para participar, os indivíduos devem enviar um formulário de petição preenchido junto com a documentação de apoio até o prazo de depósito.

A maneira mais fácil de arquivar é online em: www.airbitvictimfund.com

Alternativamente, os requerentes podem:

Baixe e imprima um formulário de petição do site e envie-o para o endereço abaixo;

Solicite um formulário ligando gratuitamente para (800) 765-7251; ou

Solicite um formulário via e-mail em [email protected] .

Prazo de Apresentação de Petições

Todas as petições devem ser enviadas on-line ou carimbadas até a meia-noite de 31 de julho de 2026 .

Inscreva-se agora

AirBit Victim Fund

PO Box 6090

Syracuse, NY 13217-6090 Ligação

gratuita: (800) 765-7251

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FONTE RCB Fund Services