賠償基金啟動，用於補償 AirBit Club 詐騙案受害人

華盛頓2026年5月13日 /美通社/ -- RCB Fund Services LLC（「RCB」）作為美國司法部（「DOJ」）的 AirBit 受害人基金（「AirBit Victim Fund, AVF」）的索償管理人，今天宣佈 AirBit Club 詐騙案受害人的申請提交流程正式啟動。

美國司法部設立了 AVF，旨在補償因 AirBit Club 的詐騙計劃而遭受經濟損失的人士。 AVF 旨在向因虛假陳述（包括承諾透過加密貨幣挖礦和交易活動獲得每日保證收益）而被誘騙購買 AirBit Club 會籍的受害人提供賠償。 有關 AVF 補償流程的更多資訊，請參閱司法部新聞稿。

誰符合申請資格？

要獲得 AVF 的賠償，個人必須符合 AirBit 詐騙案「受害人」的資格。 受害人是指因該計劃而遭受直接經濟損失的人士。 並無遭受實際經濟損失的人士，例如僅代表他人轉帳的人士，不符合資格獲得賠償。

損失如何計算？

符合條件的損失將以「現金流入、現金流出」的方法計算。 根據這種方法，申請人必須記錄用於購買 AirBit Club 會籍（「增值」）的資金和/或虛擬貨幣的總額。 然後，該金額將扣除從 AirBit Club 提取的任何資金或虛擬貨幣（「提現」）。 任何可能已向申請人報告的虛構或帳面利潤，在確定符合條件的損失時將不予考慮。

如何申請

申請人必須在截止日期前提交填妥的申請表及相關證明文件。

最簡單的提交方式是網上提交：www.airbitvictimfund.com

或者，申請人可以：

申請表提交截止日期

所有申請表必須於 2026 年 7 月 31 日 午夜 12:00 前在網上成功提交，或郵寄表格的郵戳日期不遲於 2026 年 7 月 31 日午夜 12:00。

立即申請

AirBit Victim Fund

PO Box 6090

Syracuse, NY 13217-6090

免費電話：(800) 765-7251

SOURCE RCB Fund Services