Remissiefonds wordt geopend om slachtoffers van de AirBit Club-fraude te compenseren

WASHINGTON, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), de Claims Administrator voor het AirBit Victim Fund (het "AVF") namens het Amerikaanse ministerie van Justitie ("DOJ"), maakte vandaag de opening bekend van het aanvraagproces voor slachtoffers van de AirBit Club-fraude.

AVF werd opgericht door het ministerie van Justitie om personen te compenseren die financiële verliezen hebben geleden als gevolg van een frauduleuze regeling in de AirBit Club. AVF is bedoeld om schadevergoeding te verstrekken aan slachtoffers die zijn overgehaald om AirBit Club-lidmaatschappen te kopen op basis van valse verklaringen, waaronder beloften van gegarandeerde dagelijkse rendementen die naar verluidt zijn gegenereerd door cryptocurrency-mining- en handelsactiviteiten. Lees voor meer informatie over het AVF-compensatieproces het persbericht van het ministerie van Justitie.

Wie komt in aanmerking voor deelname?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van de AVF, moet een persoon in aanmerking komen als "slachtoffer" van de AirBit-fraude. Een slachtoffer wordt gedefinieerd als een persoon die een rechtstreeks financieel verlies heeft geleden als gevolg van de regeling. Personen die geen daadwerkelijk financieel verlies hebben geleden, zoals degenen die alleen maar namens anderen geld hebben overgemaakt, komen niet in aanmerking voor compensatie.

Hoe worden verliezen berekend?

De in aanmerking komende verliezen worden berekend volgens een cash-in-cash-out-methode. Volgens deze benadering moet een verzoeker het totale bedrag aan geld en/of virtuele valuta documenteren dat gebruikt is voor de aankoop van AirBit Club-lidmaatschappen ("cash-in"). Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met geld of virtuele valuta die uit AirBit Club wordt opgenomen ("cash-out"). Eventuele fictieve of papieren winsten die mogelijk aan deelnemers zijn gerapporteerd, worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van in aanmerking komende verliezen.

Hoe u in aanmerking komt

Om deel te nemen, moeten personen vóór de uiterste indieningsdatum een ingevuld verzoekschriftformulier samen met ondersteunende documentatie indienen.

De eenvoudigste manier om een aanvraag in te dienen is online op: www.airbitvictimfund.com

Als alternatief kunnen verzoekers:

een petitieformulier van de website downloaden en per e-mail versturen naar het onderstaande adres;

een formulier aanvragen via het gratis telefoonnummer (800) 765-7251; of

een formulier aanvragen via e-mail op [email protected] .

Deadline voor het indienen van verzoekschriften

Alle verzoekschriften moeten uiterlijk om middernacht op 31 juli 2026 online of met poststempel worden ingediend.

AirBit Victim Fund

Postvak 6090

Syracuse, NY 13217-6090

Gratis: (800) 765-7251

