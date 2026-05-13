Se abre el Fondo de Remisión para Compensar a las Víctimas del Fraude del Club AirBit
13 may, 2026, 13:42 GMT
WASHINGTON, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), el Administrador de Reclamaciones del Fondo para Víctimas de AirBit (el "AVF") en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ"), anunció hoy la apertura del proceso de presentación de peticiones para víctimas del fraude de AirBit Club.
AVF fue establecido por el Departamento de Justicia para compensar a las personas que sufrieron pérdidas financieras como resultado de un esquema fraudulento llevado a cabo en el AirBit Club. AVF tiene como objetivo proporcionar una compensación a las víctimas que fueron inducidas a comprar membresías de AirBit Club basadas en representaciones falsas, incluidas las promesas de rendimientos diarios garantizados supuestamente generados a través de actividades de minería y negociación de criptomonedas. Para obtener más información sobre el proceso de compensación de AVF, consulte el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
¿Quién es elegible para participar?
Para ser elegible para una compensación de la AVF, una persona debe calificar como una "víctima" del fraude de AirBit. Una víctima se define como una persona que sufrió una pérdida pecuniaria directa como resultado del plan. Las personas que no sufrieron una pérdida financiera real, como las que simplemente transfirieron fondos en nombre de otros, no son elegibles para recibir una compensación.
¿Cómo se calculan las pérdidas?
Las pérdidas elegibles se calcularán utilizando una metodología de "cash-in, cash-out". Bajo este enfoque, un peticionario debe documentar la cantidad total de dinero y/o moneda virtual utilizada para comprar membresías de AirBit Club ("cash-in"). Esta cantidad se reducirá por cualquier fondo o moneda virtual retirada de AirBit Club ("retiro de efectivo"). Cualquier ganancia ficticia o en papel que se haya informado a los participantes no se considerará para determinar las pérdidas elegibles.
Cómo presentar una solicitud
Para participar, las personas deben presentar un formulario de solicitud completado junto con la documentación de respaldo antes de la fecha límite de presentación.
La forma más fácil de presentar la solicitud es en línea en: www.airbitvictimfund.com
Alternativamente, los peticionarios pueden:
- Descargue e imprima un formulario de petición del sitio web y envíelo por correo a la siguiente dirección;
- Solicite un formulario llamando al número gratuito (800) 765-7251; o
- Solicite un formulario por correo electrónico a [email protected].
Fecha límite para presentar la petición
Todas las peticiones deben enviarse en línea o tener matasellos a más tardar a la medianoche del 31 de julio de 2026.
AirBit Victim Fund
PO Box 6090
Syracuse, NY 13217-6090 Número
gratuito: (800) 765-7251
