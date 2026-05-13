Mở Quỹ Bồi Hoàn Hỗ Trợ Nạn Nhân trong Vụ Lừa Đảo AirBit Club

WASHINGTON, ngày 13 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), đơn vị quản lý bồi thường của Quỹ Nạn Nhân AirBit ("AVF") thay mặt cho Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ("DOJ"), hôm nay chính thức thông báo bắt đầu tiếp nhận đơn yêu cầu bồi hoàn cho các nạn nhân của vụ lừa đảo AirBit Club.

AVF được Bộ Tư Pháp thành lập nhằm bồi thường cho những cá nhân bị thiệt hại về tài chính do hành vi lừa đảo từ dự án AirBit Club. Mục tiêu của AVF là bồi thường cho những nạn nhân bị dụ dỗ mua tư cách thành viên AirBit Club dựa trên các thông tin sai lệch, bao gồm lời hứa về lợi nhuận cố định hàng ngày được cho là đến từ hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình bồi thường của AVF, vui lòng tham khảo Thông Cáo Báo Chí của Bộ Tư Pháp.

Đối Tượng Đủ Điều Kiện Nhận Bồi Thường?

Để đủ điều kiện nhận bồi thường từ AVF, cá nhân đó phải được xác định là "nạn nhân" của vụ lừa đảo AirBit. Nạn nhân được định nghĩa là người phải chịu thiệt hại trực tiếp về mặt tài chính do thủ đoạn lừa đảo này gây ra. Những cá nhân không chịu tổn thất tài chính thực tế (ví dụ như những người chỉ chuyển tiền hộ người khác) sẽ không đủ điều kiện nhận bồi thường.

Cách Tính Giá Trị Thiệt Hại?

Các khoản thiệt hại đủ điều kiện sẽ được tính toán theo phương pháp "tiền nạp - tiền rút". Theo phương pháp này, người nộp đơn phải chứng minh tổng số tiền mặt và/hoặc tiền ảo đã dùng để mua tư cách thành viên AirBit Club ("tiền nạp vào"). Tổng số tiền này sau đó sẽ được trừ đi bất kỳ khoản tiền mặt hoặc tiền ảo nào đã rút ra từ AirBit Club ("tiền rút ra"). Bất kỳ khoản lợi nhuận ảo hoặc lợi nhuận trên giấy tờ nào được báo cáo cho người tham gia sẽ không được tính vào giá trị thiệt hại đủ điều kiện bồi thường.

Cách thức Nộp Đơn

Để tham gia, cá nhân phải nộp đơn yêu cầu đã điền đầy đủ thông tin kèm theo các tài liệu hỗ trợ trước thời hạn quy định.

Cách thức nộp hồ sơ thuận tiện nhất là trực tuyến tại: www.airbitvictimfund.com

Ngoài ra, người nộp đơn cũng có thể:

Tải xuống và in mẫu đơn từ trang web, sau đó gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới;

Yêu cầu cung cấp mẫu đơn bằng cách gọi đến số điện thoại miễn phí (800) 765-7251; hoặc

Yêu cầu cung cấp mẫu đơn qua email tại [email protected] .

Hạn Chót Nộp Đơn

Tất cả các đơn yêu cầu phải được nộp trực tuyến hoặc có dấu bưu điện xác nhận muộn nhất là 12 giờ đêm ngày 31 tháng 7 năm 2026 .

Đăng Ký Ngay

Quỹ Nạn Nhân AirBit

PO Box 6090

Syracuse, NY 13217-6090

Số điện thoại miễn phí: (800) 765-7251

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395768/RCBFS__Logo.jpg

SOURCE RCB Fund Services