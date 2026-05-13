Ouverture d'un fonds de restitution pour indemniser les victimes de la fraude AirBit Club

WASHINGTON, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC (« RCB »), l'administrateur des réclamations pour le Fonds des victimes AirBit (le « FVA ») au nom du ministère de la justice des États-Unis, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la procédure d'introduction des demandes pour les victimes de la fraude AirBit Club.

Le FVA a été créé par le ministère de la justice pour indemniser les personnes qui ont subi des pertes financières à la suite d'une manœuvre frauduleuse au sein de AirBit Club. Il a pour but d'indemniser les victimes qui ont été incitées à acheter des adhésions à AirBit Club sur la base de fausses représentations, notamment de promesses de rendements quotidiens garantis prétendument générés par des activités de minage et d'échange de cryptomonnaies. Pour de plus amples informations sur la procédure de compensation du FVA, veuillez consulter le communiqué de presse du ministère de la justice.

Qui peut participer ?

Pour pouvoir prétendre à une indemnisation du FVA, il faut être considéré comme une « victime » de la fraude AirBit. Une victime est définie comme une personne ayant subi une perte pécuniaire directe du fait de la fraude. Les personnes qui n'ont pas subi de perte financière réelle, comme celles qui ont simplement transféré des fonds pour le compte d'autres personnes, ne peuvent pas prétendre à une indemnisation.

Comment les pertes sont-elles calculées ?

Les pertes recevables seront calculées selon la méthode « cash-in, cash-out ». Selon cette approche, un demandeur doit prouver, documents à l'appui, le montant total d'argent et/ou de monnaie virtuelle utilisé pour acheter des adhésions à AirBit Club (« cash-in »). Ce montant sera ensuite réduit de tout fonds ou monnaie virtuelle retiré de AirBit Club (« cash-out »). Les bénéfices fictifs ou sur papier qui ont pu être déclarés aux participants ne seront pas pris en compte dans la détermination des pertes recevables.

Comment introduire une demande

Pour participer, les personnes doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli, accompagné des pièces justificatives, avant la date limite de dépôt.

La manière la plus simple d'introduire une demande est de le faire en ligne, à l'adresse suivante : www.airbitvictimfund.com

Les demandeurs peuvent également :

télécharger et imprimer un formulaire de demande à partir du site web et l'envoyer à l'adresse ci-dessous ;

demander un formulaire au numéro gratuit (800) 765-7251 ; ou

demander un formulaire par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected] .

Date limite de dépôt des demandes

Toutes les demandes doivent être introduites en ligne ou envoyées par la poste au plus tard le 31 juillet 2026 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Introduisez votre demande dès maintenant

AirBit Victim Fund

PO Box 6090

Syracuse, NY 13217-6090

Numéro gratuit : (800) 765-7251

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