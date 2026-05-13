Dana Remisi Dibuka Untuk Kompensasi Korban Penipuan AirBit Club

WASHINGTON, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB") adalah Administrator Klaim untuk AirBit Victim Fund ("AVF") atas nama Departemen Kehakiman Amerika Serikat ("DOJ"). Hari ini RBC mengumumkan dimulainya proses pengajuan permohonan bagi korban penipuan AirBit Club.

AVF didirikan oleh DOJ untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami kerugian finansial akibat skema penipuan yang dilakukan di AirBit Club. AVF bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada para korban yang dibujuk untuk membeli keanggotaan AirBit Club berdasarkan pernyataan palsu, termasuk janji jaminan pengembalian harian yang konon dihasilkan melalui aktivitas penambangan dan perdagangan mata uang kripto. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses kompensasi AVF, harap lihat Siaran Pers DOJ.

Siapa yang Memenuhi Syarat Untuk Berpartisipasi?

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dari AVF, seseorang harus memenuhi syarat sebagai "korban" penipuan AirBit. Korban adalah orang yang mengalami kerugian finansial secara langsung akibat skema ini. Mereka yang tidak mengalami kerugian finansial sesungguhnya, misalnya hanya mentransfer dana atas nama orang lain, tidak memenuhi syarat untuk menerima kompensasi.

Bagaimana Kerugian Dihitung?

Kerugian yang memenuhi syarat akan dihitung dengan metodologi "cash-in, cash-out". Dengan cara ini, pemohon harus mendokumentasikan jumlah total uang dan/atau mata uang virtual yang digunakan untuk membeli keanggotaan AirBit Club ("cash-in"). Kemudian jumlah ini akan dikurangi dana atau mata uang virtual yang ditarik dari AirBit Club ("cash-out"). Keuntungan fiktif atau keuntungan di atas kertas yang mungkin telah dilaporkan kepada peserta tidak akan dipertimbangkan dalam menentukan kerugian yang memenuhi syarat.

Cara Mendaftar

Untuk berpartisipasi, Anda harus menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi lengkap beserta dokumentasi pendukung sebelum batas waktu pengajuan.

Cara termudah untuk mengajukan adalah secara online di: www.airbitvictimfund.com

Atau pemohon dapat:

Mengunduh dan mencetak formulir petisi dari situs web dan mengirimkan ke alamat di bawah ini;

Meminta formulir dengan menelepon bebas pulsa di (800) 765-7251; atau

Meminta formulir melalui email di [email protected] .

Batas Waktu Pengajuan Petisi

Semua petisi harus dikirimkan secara online atau melalui pos selambatnya tengah malam pada tanggal 31 Juli 2026 .

AirBit Victim Fund

PO Box 6090

Syracuse, NY 13217-6090

Bebas Pulsa: (800) 765-7251

SOURCE RCB Fund Services