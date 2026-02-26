FxPro e McLaren Racing ampliam parceria estratégica

A corretora líder mundial continua sua jornada com a equipe de Fórmula 1 vencedora consecutiva do Campeonato de Construtores.

LONDRES, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A FxPro, líder mundialmente reconhecida em trading on-line, tem o orgulho de anunciar a extensão de sua parceria de sucesso com a McLaren Mastercard Formula 1 Team, consolidando ainda mais sua aliança de uma década. Esse compromisso renovado segue uma temporada histórica de 2025, na qual a McLaren garantiu o cobiçado Campeonato de Construtores pelo segundo ano consecutivo e o título de Pilotos com Lando Norris.

McLaren MCL40

A parceria, que começou em 2018, cresceu ao lado da notável jornada da equipe até o auge do automobilismo. A FxPro está imensamente orgulhosa de ter apoiado a McLaren durante essa era de ressurgimento e triunfo final. A parceria conecta de forma única o mundo da alta velocidade e precisão da Fórmula 1 à disciplina e execução estratégica exigidas no trading financeiro.

Ilya Holeu, diretor de produtos e diretor de marketing da FxPro, comentou: "Testemunhar a campanha incansável deles culminar em uma dupla vitória histórica como Campeões de Construtores e Pilotos em 2025 foi incrível. Como a corretora número 1 e a equipe número 1 da F1, estamos entusiasmados em continuar essa combinação vencedora. Essa extensão é uma prova da nossa crença na equipe e do nosso compromisso em aproximar nossos clientes da mentalidade de campeões."

Como parte do contrato estendido, o icônico logotipo da FxPro manterá sua posição premium nos carros da McLaren Mastercard Formula 1 Team, bem como nos capacetes dos pilotos e nos uniformes da equipe.

Matt Dennington, codiretor comercial da McLaren Racing, afirmou: "Estamos entusiasmados em renovar nossa parceria com a FxPro. Após uma temporada de Fórmula 1 extremamente bem-sucedida, estamos entusiasmados em ver a FxPro ampliar sua parceria com a McLaren Racing à medida que continuamos a desenvolver e competir em várias disciplinas de corrida."

Essa colaboração é mais do que um patrocínio; é uma aliança estratégica entre dois líderes, marcando o acordo comercial mais significativo da história da FxPro desde sua fundação em 1999. A FxPro espera celebrar mais sucessos juntos — nas pistas da Fórmula 1 e no dinâmico mundo dos mercados globais.

Um brinde a mais vitórias, tanto no circuito quanto no seu portfólio de negociação.

Sobre a FxPro

A FxPro é uma corretora internacional premiada, reconhecida pela confiança de milhões de clientes em todo o mundo. Por mais de duas décadas, a empresa oferece acesso a mais de 2.100 instrumentos de negociação em FX, ações, futuros, índices, metais, energia e muito mais, por meio de suas poderosas plataformas. Regulamentada em múltiplas jurisdições e vencedora de mais de 140 prêmios do setor, a FxPro oferece execução ultrarrápida, liquidez profunda e uma experiência de negociação centrada no cliente.

Contato de mídia:

[email protected]

www.fxpro.com

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corridas Bruce McLaren em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren venceu 23 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 200 Grandes Prêmios de Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis três vezes e as 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A McLaren Racing compete em quatro categorias de corrida. A equipe compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos da McLaren F1, Lando Norris e Oscar Piastri, na NTT INDYCAR SERIES com os pilotos da Arrow McLaren, Pato O'Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, e na F1 Academy com a membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos, Ella Lloyd. A equipe também compete no F1 Sim Racing Championship como McLaren Shadow.

McLaren é uma defensora da sustentabilidade no esporte e signatária do Compromisso de Ação Climática da ONU Esportes. Está comprometida em alcançar o zero líquido até 2040 e promover uma cultura diversificada e inclusiva no setor do automobilismo.

Site Oficial – McLaren Racing

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920128/FxPro_McLaren.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920127/FxPro_Logo.jpg

FONTE FxPro