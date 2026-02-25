FxPro y McLaren Racing amplían su alianza estratégica

El bróker líder mundial continúa su viaje con el equipo de Fórmula 1 que ganó dos veces el Campeonato de Constructores.

LONDRES, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FxPro , líder mundial en trading online, se enorgullece de anunciar la ampliación de su exitosa colaboración con el equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, consolidando así su alianza de una década. Este compromiso renovado se produce tras una histórica temporada 2025, en la que McLaren se alzó con el codiciado Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo y el Campeonato de Pilotos con Lando Norris.

McLaren MCL40

La colaboración, que comenzó en 2018, ha crecido junto con la notable trayectoria del equipo hacia la cima del automovilismo. FxPro se enorgullece enormemente de haber apoyado a McLaren durante esta era de resurgimiento y triunfo definitivo. Esta colaboración conecta de forma única el mundo de alta velocidad y precisión de la Fórmula 1 con la disciplina y la ejecución estratégica que requiere el trading financiero.

Ilya Holeu, director de Producto y Director de Marketing de FxPro, comentó: "Ha sido increíble presenciar cómo su incansable empuje culminó en una histórica doble victoria como Campeones de Constructores y Pilotos en 2025. Como bróker y equipo de F1 número uno, estamos encantados de continuar con esta combinación ganadora. Esta extensión demuestra nuestra confianza en el equipo y nuestro compromiso de acercar a nuestros clientes a la mentalidad de campeón".

Como parte del acuerdo extendido, el icónico logotipo de FxPro mantendrá su posicionamiento premium en los coches del equipo McLaren Mastercard Fórmula 1, así como en los cascos de los pilotos y los kits del equipo.

Matt Dennington, codirector comercial de McLaren Racing, afirmó: "Estamos encantados de renovar nuestra colaboración con FxPro. Tras una temporada de Fórmula 1 enormemente exitosa, nos entusiasma ver que FxPro amplía su colaboración con McLaren Racing mientras seguimos desarrollándonos y compitiendo en diversas disciplinas de carreras".

Esta colaboración es más que un patrocinio; es una alianza estratégica entre dos líderes, que marca el acuerdo comercial más significativo en la historia de FxPro desde su fundación en 1999. FxPro espera celebrar más éxitos juntos, en las pistas de Fórmula 1 y en el dinámico mundo de los mercados globales.

Por más victorias, tanto en el circuito como en tu cartera de trading.

Acerca de FxPro

FxPro es un bróker internacional galardonado, en el que confían millones de clientes en todo el mundo. Durante más de dos décadas, la compañía ha brindado acceso a más de 2.100 instrumentos de trading en divisas, acciones, futuros, índices, metales, energía y más a través de sus potentes plataformas. Regulado en múltiples jurisdicciones y galardonado con más de 140 premios del sector, FxPro ofrece una ejecución ultrarrápida, una gran liquidez y una experiencia de trading centrada en el cliente.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundado por el piloto de carreras Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis tres veces y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cuatro categorías de carreras. El equipo participa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren F1 Lando Norris y Oscar Piastri, en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y en la Academia de F1 con Ella Lloyd, miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos. El equipo también compite en el Campeonato de Simulación de Carreras de F1 como McLaren Shadow.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y firmante del Compromiso de Acción Climática del Deporte de las Naciones Unidas. Se compromete a alcanzar cero emisiones netas para 2040 y a fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

