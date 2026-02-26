FxPro y McLaren Racing amplían su alianza estratégica

El bróker líder en el mundo continúa su viaje con el equipo de Fórmula 1 que ganó dos veces el Campeonato de Constructores.

LONDRES, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, líder reconocido a nivel mundial en trading en línea, se enorgullece en anunciar la ampliación de su exitosa colaboración con el equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, lo que consolida aún más su alianza de más de una década. Este compromiso renovado llega tras una temporada histórica en 2025, en la que McLaren se aseguró el codiciado Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo y el Campeonato de Pilotos con Lando Norris.

McLaren MCL40

La colaboración, que comenzó en 2018, ha crecido junto con el extraordinario recorrido del equipo hasta alcanzar la cima del automovilismo. FxPro se enorgullece mucho de haber apoyado a McLaren durante esta era de resurgimiento y triunfo definitivo. Esta alianza conecta de manera única el mundo de la Fórmula 1, caracterizado por la alta velocidad y la precisión, con la disciplina y la ejecución estratégica que se requieren en el trading financiero.

Ilya Holeu, director de Producto y director de Marketing de FxPro, comentó: "Ha sido increíble ser testigo de cómo su incansable esfuerzo culminó en una histórica doble victoria como Campeones de Constructores y Pilotos en 2025. Como bróker número uno y equipo de Fórmula 1 número uno, estamos encantados de continuar con esta combinación ganadora. Esta ampliación es un testimonio de nuestra confianza en el equipo y de nuestro compromiso por acercar a nuestros clientes a la mentalidad de los campeones".

Como parte del acuerdo ampliado, el emblemático logotipo de FxPro mantendrá su posicionamiento premium en los autos del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, así como en los cascos de los pilotos y en los kits del equipo.

Matt Dennington, codirector comercial de McLaren Racing, declaró: "Estamos encantados de renovar nuestra colaboración con FxPro. Después de una temporada de Fórmula 1 muy exitosa, nos emociona ver que FxPro amplía su colaboración con McLaren Racing mientras nos seguimos desarrollando y compitiendo en múltiples disciplinas de carreras".

Esta colaboración es más que un patrocinio; es una alianza estratégica entre dos líderes, que marca el acuerdo comercial más importante en la historia de FxPro desde su fundación en 1999. FxPro espera celebrar juntos más éxitos, tanto en las pistas de Fórmula 1 como en el dinámico mundo de los mercados mundiales.

Por más victorias, tanto en el circuito como en su cartera de trading.

Acerca de FxPro

FxPro es un bróker internacional galardonado que cuenta con la confianza de millones de clientes en todo el mundo. Durante más de dos décadas, la empresa ha proporcionado acceso a más de 2100 instrumentos de trading en divisas, acciones, futuros, índices, metales, energía y más a través de sus potentes plataformas. Regulada en múltiples jurisdicciones y galardonada con más de 140 premios del sector, FxPro ofrece una ejecución ultrarrápida, una gran liquidez y una experiencia de trading centrada en el cliente.

Contacto para los medios:

[email protected]

www.fxpro.com

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto de carreras Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, tres veces las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cuatro series de carreras. El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren F1 Lando Norris y Oscar Piastri, en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y en la F1 Academy con la miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos Ella Lloyd. El equipo también compite en el Campeonato de Simulación de Carreras de F1 como McLaren Shadow.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y ha firmado el Compromiso de las Naciones Unidas con el Deporte para la Acción Climática. Se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2040 y a fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

McLaren Racing – Sitio web oficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920128/FxPro_McLaren.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920127/FxPro_Logo.jpg

FUENTE FxPro