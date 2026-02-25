FxPro et McLaren Racing renouvellent leur partenariat stratégique

Le premier courtier mondial poursuit son aventure avec l'écurie de Formule 1 qui a remporté deux fois le championnat des constructeurs.

LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, un leader mondialement reconnu dans le domaine du trading en ligne, est fier d'annoncer le renouvellement de son partenariat performant avec l'écurie de Formule 1 McLaren Mastercard, consolidant ainsi leur alliance longue d'une dizaine d'années. Cet engagement renouvelé fait suite à une saison 2025 historique, au cours de laquelle McLaren a remporté le très convoité championnat des constructeurs pour la deuxième année consécutive et le championnat des pilotes avec Lando Norris.

Le partenariat, qui a débuté en 2018, s'est développé parallèlement au parcours remarquable de l'équipe vers le sommet du sport automobile. FxPro est immensément fier d'avoir soutenu McLaren durant cette période de résurgence et de triomphe final. Ce partenariat établit un lien unique entre le monde de la Formule 1, caractérisé par la vitesse et la précision, et la discipline et l'exécution stratégique requises dans le domaine du trading financier.

Ilya Holeu, Chief Product Owner et Chief Marketing Officer chez FxPro, a commenté : « Il a été incroyable d'assister à leur acharnement qui leur a valu une double victoire historique en tant que champions du monde des constructeurs et des pilotes en 2025. En tant que premier courtier et première écurie de F1, nous sommes ravis de poursuivre cette combinaison gagnante. Ce renouvellement témoigne de notre confiance en l'écurie et de notre volonté de rapprocher nos clients de l'état d'esprit des champions ».

Dans le cadre de cet accord renouvelé, le logo emblématique de FxPro conservera sa place de choix sur les voitures de l'écurie de Formule 1 McLaren Mastercard, ainsi que sur les casques des pilotes et les kits de l'écurie.

Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing, a déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec FxPro. Après une saison de Formule 1 couronnée de succès, nous sommes ravis de voir FxPro renouveler son partenariat avec McLaren Racing alors que nous continuons à nous développer et à concourir dans de multiples disciplines de course ».

Cette collaboration est plus qu'un parrainage, c'est une alliance stratégique entre deux leaders, marquant l'accord commercial le plus important dans l'histoire de FxPro depuis sa création en 1999. FxPro se réjouit de célébrer ensemble d'autres succès sur les pistes de Formule 1 et dans le monde dynamique des marchés mondiaux.

Nous vous souhaitons d'autres victoires, à la fois sur le circuit et dans votre portefeuille de trading.

À propos de FxPro

FxPro est un courtier international primé, auquel des millions de clients font confiance dans le monde entier. Depuis plus de vingt ans, la société donne accès à plus de 2 100 instruments de trading dans les domaines suivants : FX, actions, contrats à terme, indices, métaux, énergie et bien d'autres encore, par l'intermédiaire de ses puissantes plateformes. Réglementé dans plusieurs pays et territoires et récompensé par plus de 140 prix, FxPro offre une exécution ultra-rapide, une grande liquidité et une expérience de trading centrée sur le client.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondé par le pilote Bruce McLaren en 1963. L'écurie a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 23 championnats du monde de Formule 1, plus de 200 Grands Prix de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis à trois reprises et les 24 heures du Mans dès sa première participation.

McLaren Racing participe à quatre séries de courses. L'écurie participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec les pilotes McLaren F1 Lando Norris et Oscar Piastri, à la NTT INDYCAR SERIES avec les pilotes Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel et Christian Lundgaard, et à la F1 Academy avec Ella Lloyd, membre du programme de développement des pilotes. L'écurie participe également au championnat de F1 Sim Racing sous le nom de McLaren Shadow.

McLaren est le champion de la durabilité dans le sport et l'un des signataires de l'engagement des Nations unies Le sport au service de l'action climatique. L'écurie s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et à promouvoir une culture diversifiée et inclusive dans l'industrie du sport automobile.

McLaren Racing - Site officiel

