FxPro dan McLaren Racing Lanjutkan Kemitraan Strategis

Broker terkemuka di dunia ini melanjutkan perjalanannya bersama tim Formula 1 yang meraih Constructors' Championship berturut-turut.

LONDON, 26 Februari, 2026 /PRNewswire/ -- FxPro adalah pemimpin global di bidang trading online. Dengan bangga, FxPro mengumumkan kelanjutan kemitraan yang sukses dengan Tim McLaren Mastercard Formula 1, yang semakin memperkuat aliansi selama sepuluh tahun. Kelanjutan komitmen ini dilakukan setelah musim bersejarah tahun 2025, di mana McLaren berhasil meraih Constructors' Championship impian selama dua tahun berturut-turut dan Drivers' Championship bersama Lando Norris.

McLaren MCL40

Kemitraan sejak tahun 2018 ini telah berkembang bersama upaya tim yang luar biasa menuju puncak olahraga bermotor. FxPro sangat bangga mendukung McLaren di saat era kebangkitan dan kemenangan tertinggi ini. Kemitraan ini secara unik menghubungkan dunia Formula 1 yang berkecepatan tinggi dan berorientasi pada presisi dengan disiplin dan pelaksanaan strategis yang dibutuhkan dalam perdagangan finansial.

Kata Ilya Holeu, Chief Product Owner & Chief Marketing Officer FxPro, "Sunguh luar biasa menyaksikan semangat mereka yang tanpa henti hingga sukses mencapai kemenangan ganda yang bersejarah sebagai Constructors' Champions dan Drivers' Champions pada tahun 2025. Sebagai broker no.1 dan tim F1 no.1, kami sangat senang melanjutkan kedua kemenangan ini. Kelanjutan kemitraan ini membuktikan keyakinan kami pada tim dan komitmen kami untuk semakin menginspirasi klien dengan mentalitas juara."

Sebagai bagian dari kelanjutan perjanjian tersebut, logo ikonik FxPro akan tetap menempati posisi premium pada mobil McLaren Mastercard Formula 1 Team, helm pembalap, dan perlengkapan tim.

Kata Matt Dennington, salah satu Chief Commercial Officer McLaren Racing: "Kami senang sekali melanjutkan kemitraan dengan FxPro. Setelah kesuksesan besar pada musim Formula 1, kami sangat antusias melihat FxPro memperpanjang kemitraan dengan McLaren Racing karena kami terus berkembang dan bersaing di berbagai kategori balap."

Kerja sama ini bukan sekadar sponsor, namun juga aliansi strategis antara dua pemimpin dan merupakan perjanjian komersial terpenting dalam sejarah FxPro sejak didirikan pada tahun 1999. FxPro berharap dapat merayakan lebih banyak kesuksesan bersama - di lintasan Formula 1 maupun di dunia pasar global yang dinamis.

Semoga semakin banyak kemenangan di lintasan balap dan di portofolio trading Anda.

Tentang FxPro

FxPro adalah broker internasional yang meraih penghargaan dan dipercaya oleh jutaan klien di seluruh dunia. Selama lebih dari dua puluh tahun, FxPro menyediakan akses ke lebih dari 2.100 instrumen perdagangan di valuta asing, saham, kontrak berjangka, indeks, logam, energi, dan banyak lagi melalui platformnya yang luar biasa. FxPro diatur di berbagai yurisdiksi dan telah mendapatkan lebih dari 140 penghargaan industri. FxPro menyediakan eksekusi berkecepatan tinggi, likuiditas mendalam, dan pengalaman trading yang berpusat pada klien.

Tentang McLaren Racing

McLaren Racing didirikan oleh pembalap Bruce McLaren pada tahun 1963. Tim ini mengikuti balapan Formula 1 pertama pada tahun 1966. Sejak saat itu, McLaren telah memenangkan 23 kejuaraan dunia Formula 1, lebih dari 200 kejuaraan Grand Prix Formula 1, tiga kali kejuaraan Indianapolis 500, dan Le Mans 24 Hours saat berpartisipasi pertama kali.

McLaren Racing bertanding di empat seri balap. Tim ini berkompetisi di FIA Formula 1 World Championship bersama pembalap McLaren F1 Lando Norris dan Oscar Piastri; NTT INDYCAR SERIES bersama pembalap Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel dan Christian Lundgaard; dan F1 Academy bersama anggota Driver Development Programme, Ella Lloyd. Tim ini juga berkompetisi di F1 Sim Racing Championship sebagai McLaren Shadow.

McLaren adalah pelopor keberlanjutan olahraga ini dan penandatangan Sports for Climate Action Commitment PBB. McLaren berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2040 dan memupuk budaya yang beragam maupun inklusif dalam industri olahraga bermotor.

McLaren Racing - Situs Web Resmi

