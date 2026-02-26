FxPro en McLaren Racing breiden strategisch partnerschap uit

's Werelds toonaangevende broker gaat verder op zijn pad met het Formule 1-team dat twee keer op rij het Constructeurskampioenschap won.

LONDEN, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, een wereldwijd erkende leider in online trading, kondigt met trots de verlenging van de succesvolle samenwerking aan met het McLaren Mastercard Formula 1 Team, waarmee de tien jaar durende partnerschap verder wordt versterkt. Deze hernieuwde samenwerking volgt op een historisch seizoen in 2025, waarin McLaren voor het tweede jaar op rij het prestigieuze Constructeurskampioenschap veroverde en Lando Norris het wereldkampioenschap won.

McLaren MCL40

De samenwerking, die in 2018 van start ging, is meegegroeid met de opmerkelijke opmars van het team naar de top van de autosport. FxPro is bijzonder trots dat het McLaren heeft mogen ondersteunen tijdens deze periode van wederopstanding en ultiem succes. De samenwerking verbindt op unieke wijze de snelle, precisiegerichte wereld van de Formule 1 met de discipline en strategische uitvoering die kenmerkend bij financiële trading.

Ilya Holeu, Chief Product Owner en Chief Marketing Officer bij FxPro, merkte op: "Het is ongelooflijk om te zien hoe hun onvermoeibare inzet in 2025 leidde tot een historische dubbele overwinning: de wereldtitel bij de constructeurs en de coureurs. Als de grootste broker en het beste F1-team zijn we verheugd deze winnende combinatie voort te zetten. Deze uitbreiding is een bewijs van ons geloof in het team en onze toewijding om onze klanten dichter bij de mindset van de kampioen te brengen."

In het kader van de verlengde samenwerking blijft het FxPro-logo zichtbaar op een prominente plek op de bolides van het McLaren Mastercard Formula 1 Team, evenals op de coureurshelmen en de teamkleding.

Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing, zei: "We zijn verheugd om onze samenwerking met FxPro te vernieuwen. Na een zeer sterk Formule 1-seizoen zijn we enthousiast over de verlenging van de samenwerking tussen FxPro en McLaren Racing, terwijl we onze activiteiten en competitieve aanwezigheid in diverse racedisciplines verder uitbouwen."

Deze samenwerking is meer dan sponsoring; het is een strategische samenwerking tussen twee marktleiders en vormt de belangrijkste commerciële overeenkomst in de geschiedenis van FxPro sinds de oprichting in 1999. FxPro kijkt ernaar uit om samen nog meer successen te vieren, zowel op de circuits van de Formule 1 als in de dynamische wereldwijde financiële markten.

Op naar meer overwinningen, zowel op het circuit als binnen uw tradingportefeuille.

Over FxPro

FxPro is een bekroonde internationale broker die wereldwijd door miljoenen klanten wordt gebruikt. Al meer dan twee decennia biedt het bedrijf via zijn krachtige platforms toegang tot meer dan 2.100 handelsinstrumenten, waaronder FX, aandelen, futures, indices, metalen en energie. FxPro is gereguleerd in meerdere rechtsgebieden en heeft meer dan 140 awards gewonnen. FxPro biedt supersnelle orderuitvoering, diepgaande liquiditeit en een klantgerichte handelservaring.

Over McLaren Racing

McLaren Racing werd in 1963 opgericht door autocoureur Bruce McLaren. Het team reed zijn eerste Formula 1-wedstrijd in 1966. Sindsdien heeft McLaren 23 wereldtitels in de Formule 1 behaald, meer dan 200 Grote Prijzen en drie keer de Indianapolis 500 gewonnen en bij het debuut direct de 24 uur van Le Mans gewonnen.

McLaren Racing komt uit in vier raceklassen. Het team neemt deel aan de FIA Formula 1 World Championship met Lando Norris en Oscar Piastri. Daarnaast neemt McLaren deel aan de NTT INDYCAR SERIES, waar Pato O'Ward, Nolan Siegel en Christian Lundgaard voor Arrow McLaren rijden. In de F1 Academy wordt het team vertegenwoordigd door Ella Lloyd, lid van het Driver Development Programme. Het team is ook actief in het F1 Sim Racing Championship, waar het uitkomt onder de naam McLaren Shadow.

McLaren Racing is voorvechter van duurzaamheid binnen de autosport en het heeft de UN Sports for Climate Action Commitment ondertekend. Het merk zet zich in om tegen 2040 klimaatneutraliteit (net zero) te bereiken en een diverse en inclusieve cultuur in de motorsport te stimuleren.

