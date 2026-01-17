GAC Energy Lança Relatório do Ecossistema de Carregamento de Veículos Elétricos 2025: Mais de 23.000 Estacas de Carregamento Auto-Operadas em Toda a China

GUANGZHOU, China, 17 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, a GAC Energy lançou seu Relatório de Serviços Ecológicos de 2025, destacando os fortes avanços em tecnologia de carregamento ultrarrápido, implantação de rede em todo o país e inovação V2G sob a estratégia "2⁶ Energy Action" do Grupo GAC – o plano estratégico lançado pelo Grupo GAC para desenvolver uma cadeia e um ecossistema abrangentes e verticalmente integrados de veículos de energia renovável (Nev). Até o final de 2025, a GAC Energy operou 23.274 pilhas de carregamento auto-operadas em 31 províncias e 211 cidades, incluindo 17.577 pilhas CC. Possuía 1.956 estações de carregamento que atendiam a 8,92 milhões de usuários e forneciam 1,43 bilhão de kWh de eletricidade, liderando o setor em pilhas de carregamento rápido de alta tensão de 1000V.

Em tecnologia de carregamento ultrarrápido, a GAC Energy continuou a fortalecer sua tecnologia e operações ao longo do ano. As pilhas de carregamento ultrarrápido foram atualizadas para 640 kW, com capacidade de canhão individual atingindo 720 kW e 800 A. Em maio, uma plataforma de nuvem de gerenciamento inteligente alimentada por IA foi introduzida, permitindo o controle em tempo real e a operação automatizada das instalações de carregamento, aumentando a disponibilidade on-line do equipamento para 99,2% e melhorando significativamente a estabilidade do serviço.

A rede de carregamento entrou em uma fase de expansão acelerada. Em março de 2025, os serviços de cobrança da GAC Energy ultrapassaram 100 milhões de sessões acumuladas, com a base de usuários excedendo 5 milhões e o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo viagens sem preocupações. Em julho, o volume total de carga ultrapassou 1 bilhão de kWh. Em setembro, o número de estacas de carregamento auto-operadas assumiu a liderança da indústria, ultrapassando 20.000. Em novembro, a rede de carregamento cobriu as principais cidades e corredores de viagem da China, com mais de 1.800 estações de carregamento auto-operadas implantadas, garantindo que os usuários nas principais áreas urbanas possam chegar convenientemente a uma estação dentro de 1 km.

No campo V2G, a GAC Energy concluiu o primeiro pedido de descarga V2G de proprietário de carro privado da China em agosto de 2025 e, em setembro, construiu a maior microrrede V2G do país, com uma descarga média diária de mais de 11.000 kWh por estação. Até o final de 2025, a descarga V2G nacional da GAC Energy excedeu 1,35 milhão de kWh, com o comércio de energia ultrapassando 130 milhões de kWh e a redução acumulada de carbono atingindo 3,43 milhões de toneladas, contribuindo para um ecossistema de energia sustentável e de baixo carbono.

Ao entrar em 2026, a GAC Energy está acelerando seu impulso, impulsionando a evolução de soluções de carregamento mais inteligentes, rápidas e ecológicas e construindo um ecossistema de energia seguro e sustentável que impulsiona o futuro da mobilidade.

