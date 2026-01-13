"Magazine Battery" e a bateria em estado sólido da GAC conquistam o maior prêmio nacional

PEQUIM, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 29 de dezembro, a exposição "Traçando o caminho para a força nacional: conquistas da indústria manufatureira chinesa no âmbito do 14º Plano Quinquenal", organizada conjuntamente pelo Museu Nacional da China e pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, foi oficialmente inaugurada no Museu Nacional da China, apresentando mais de 300 das principais conquistas nacionais. A "Equipe Nacional de Engenheiros de Destaque" da GAC desenvolveu com sucesso tanto a "Magazine Battery" ("bateria revista") quanto a bateria de estado sólido, que foram selecionadas para a exposição.

A "Magazine Battery" da GAC é o primeiro sistema de baterias a passar nos testes de segurança de penetração de pregos sem chama e sem ignição. Ao utilizar células de segurança intrínseca ultra-alta, um sistema de monitoramento de segurança ativo para todas as condições climáticas "veículo + nuvem" e um sistema de proteção de segurança multidimensional, a "Magazine Battery" atinge três camadas de proteção: central, ativa e passiva. Seu desempenho de segurança excede em muito os requisitos de segurança da bateria de tração de veículos elétricos (GB38031-2025), que entrarão em vigor em 1º de julho de 2026. Atualmente, a "Magazine Battery" tem uma implantação cumulativa de 1,3 milhão de veículos com zero combustão espontânea e mais de 50 bilhões de quilômetros de viagens seguras, fornecendo aos usuários uma garantia de segurança robusta para cada viagem.

A bateria de estado sólido de grande capacidade desenvolvida pela GAC atingiu uma densidade energética superior a 400 Wh/kg e passou facilmente em rigorosos testes de segurança, como testes em câmara térmica a 200 °C e testes de penetração com pregos, respondendo de forma eficaz às preocupações dos usuários em relação à autonomia e à segurança. As inovações em materiais e processos colocaram a bateria de estado sólido na vanguarda do setor em termos de indicativos importantes, como segurança, densidade energética e vida útil, proporcionando uma solução de energia superior para o desenvolvimento futuro dos veículos elétricos novos (NEVs). Atualmente, foi criada uma linha de produção piloto para a bateria de estado sólido da GAC, capaz de produzir em massa baterias de estado sólido para veículos com mais de 60 Ah, o que representa um passo fundamental para o objetivo de integração total nos veículos até 2026.

Ao longo dos anos, a GAC tem reforçado constantemente a sua competitividade por meio de inovações em conectividade inteligente, tecnologias de propulsão NEV e tecnologias de ponta. No futuro, a GAC continuará a aprofundar seus esforços no campo dos veículos elétricos inteligentes conectados, aproveitando mais conquistas tecnológicas de ponta para impulsionar o progresso do setor.

