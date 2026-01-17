-GAC Energy publica el Informe del Ecosistema de Carga de Vehículos Eléctricos (VE) de 2025: Más de 23.000 estaciones de carga autónomas en China

GUANGZHOU, China, 17 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, GAC Energy publicó su Informe de Servicios Ecológicos 2025, que destaca los importantes avances en tecnología de carga ultrarrápida, el despliegue de redes a nivel nacional y la innovación V2G en el marco de la estrategia "2⁶ Energy Action" de GAC Group, el plan estratégico lanzado por GAC Group para desarrollar una cadena y un ecosistema integrales e integrados verticalmente para la industria de vehículos de nueva energía (NEV). A finales de 2025, GAC Energy operaba 23.274 estaciones de carga autónomas en 31 provincias y 211 ciudades, incluyendo 17.577 estaciones de CC. Contaba con 1.956 estaciones de carga que atendían a 8,92 millones de usuarios y suministraban 1.430 millones de kWh de electricidad, liderando la industria en estaciones de carga rápida de alto voltaje de 1000 V.

1

En tecnología de carga ultrarrápida, GAC Energy continuó fortaleciendo su tecnología y operaciones a lo largo del año. Las estaciones de carga ultrarrápidas se actualizaron a 640 kW, con una capacidad de pistola individual de 720 kW y 800 A. En mayo, se introdujo una plataforma en la nube de gestión inteligente basada en IA, que permite el control en tiempo real y la operación automatizada de las instalaciones de carga, elevando la disponibilidad en línea de los equipos al 99,2 % y mejorando significativamente la estabilidad del servicio.

La red de carga ha entrado en una fase de expansión acelerada. Para marzo de 2025, los servicios de carga de GAC Energy habían superado los 100 millones de sesiones acumuladas, con una base de usuarios que superaba los 5 millones y un servicio 24/7 que garantizaba viajes sin preocupaciones. En julio, el volumen total de carga superó los 1000 millones de kWh. En septiembre, el número de estaciones de carga autónomas se situó a la cabeza del sector al superar las 20.000. En noviembre, la red de carga cubrió las principales ciudades y corredores de viaje de China, con más de 1.800 estaciones de carga autónomas desplegadas, lo que garantiza que los usuarios en las áreas urbanas centrales puedan llegar cómodamente a una estación a 1 km.

En el ámbito V2G, GAC Energy completó la primera orden de descarga V2G para vehículos privados de China en agosto de 2025 y, en septiembre, construyó la microrred V2G más grande del país, con una descarga diaria promedio de más de 11.000 kWh por estación. Para finales de 2025, la descarga V2G nacional de GAC Energy superó los 1,35 millones de kWh, con un comercio de energía que superó los 130 millones de kWh y una reducción acumulada de carbono de 3,43 millones de toneladas, contribuyendo así a un ecosistema energético sostenible y con bajas emisiones de carbono.

De cara a 2026, GAC Energy está acelerando su ritmo, impulsando la evolución de soluciones de carga más inteligentes, rápidas y ecológicas, y construyendo un ecosistema energético seguro y sostenible que impulse el futuro de la movilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863873/1.jpg