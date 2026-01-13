O Quark Electric Drive da GAC conquista a primeira certificação dupla mundial DAkkS ASIL D em segurança funcional e da informação

GUANGZHOU, China, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O inovador sistema de propulsão elétrica Quark E-Drive, desenvolvido internamente pela GAC, tornou-se o primeiro do mundo a receber a certificação dupla ASIL D, combinando segurança funcional e da informação, validada pelo DAkkS, órgão de acreditação alemão. A avaliação e concessão da certificação foram realizadas pela SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (SGS), autoridade globalmente reconhecida por sua excelência em certificações automotivas.

A norma ISO 26262 define os padrões internacionais de referência para a segurança funcional em veículos. Dentro desta estrutura, o nível ASIL D representa a máxima integridade de segurança, com tolerância mínima a qualquer falha crítica que possa comprometer o desempenho seguro do veículo. Ter a certificação ASIL D credenciada pelo DAkkS demonstra que o Quark E-Drive cumpre os padrões globais mais exigentes de segurança automotiva.

Desde fevereiro de 2025, o Quark E-Drive certificado está em operação em linhas de produção, integrado em diversos modelos das marcas HYPTEC e AION da GAC. Como primeiro sistema do setor a integrar profundamente o controle de potência elétrica em um único chip, ele reduz drasticamente o número de componentes, minimiza riscos de falhas e eleva a eficiência do controlador do motor a 99,9%. A certificação comprova que a GAC executou todo o ciclo de desenvolvimento do sistema em conformidade com as normas ISO 26262:2018 e ISO/SAE 21434:2021, garantindo segurança desde o projeto até a produção.

Ao longo do desenvolvimento, o Centro de Pesquisa em Tecnologia da GAC trabalhou lado a lado com especialistas da SGS, fortalecendo a segurança em cada etapa e garantindo engenharia sólida e experiência de usuário superior.

Zhao Hui, vice-presidente da SGS China, destacou: "Essa certificação é um reflexo do talento e da excelência da equipe GAC, assim como da robustez de seus sistemas de desenvolvimento. Estamos entusiasmados em apoiar a segurança do Quark E-Drive e esperamos estreitar ainda mais nossa colaboração no futuro."

Este marco é um avanço histórico para a GAC na segurança de motores elétricos e estabelece uma nova referência global para a indústria de veículos elétricos inteligentes.

