GAC Energy publica el informe 2025 EV Charging Ecosystem: Más de 23 000 pilas de carga autónomas en toda China

GUANGZHOU, China, 17 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, GAC Energy publicó su Informe de servicios ecológicos de 2025, en el que destaca los sólidos avances en la tecnología de carga ultrarrápida, la implementación de redes en todo el país y la innovación V2G en el marco de la estrategia "26 Energy Action" del Grupo GAC, el plan estratégico lanzado por GAC Group para desarrollar una cadena y un ecosistema integrales de la industria de vehículos de nueva energía (VNE) integrados verticalmente. A finales de 2025, GAC Energy operaba 23 274 pilas de carga autónomas en 31 provincias y 211 ciudades, incluidas 17 577 pilas de corriente continua. Tenía 1.956 estaciones de carga que servían a 8,92 millones de usuarios y entregaban 1.430 millones de kWh de electricidad, liderando la industria en pilas de carga rápida de alto voltaje de 1000 V.

En tecnología de carga ultrarrápida, GAC Energy continuó fortaleciendo su tecnología y operaciones a lo largo del año. Las pilas de carga ultrarrápida se actualizaron a 640 kW, con una capacidad de cañón individual que alcanzó los 720 kW y 800 A. En mayo, se introdujo una plataforma en la nube de gestión inteligente impulsada por IA, que permite el control en tiempo real y la operación automatizada de las instalaciones de carga, lo que aumenta la disponibilidad en línea de los equipos al 99,2 % y mejora significativamente la estabilidad del servicio.

La red de carga ha entrado en una fase de expansión acelerada. En marzo de 2025, los servicios de carga de GAC Energy habían superado los 100 millones de sesiones acumuladas, con una base de usuarios superior a los 5 millones y un servicio 24/7 que garantiza un viaje sin preocupaciones. En julio, el volumen total de carga superó los mil millones de kWh. En septiembre, la cantidad de pilas de carga automáticas tomó la delantera de la industria al superar las 20 000. En noviembre, la red de carga cubría las principales ciudades de China y los principales corredores de viaje, con más de 1.800 estaciones de carga autónomas desplegadas, lo que garantizaba que los usuarios de las zonas urbanas centrales pudieran llegar cómodamente a una estación en un radio de 1 km.

En el campo V2G, GAC Energy completó el primer pedido de descarga V2G para propietarios de automóviles privados de China en agosto de 2025 y, en septiembre, construyó la microrred V2G más grande del país, con una descarga diaria promedio de más de 11.000 kWh por estación. A finales de 2025, la descarga nacional de V2G de GAC Energy superaba los 1,35 millones de kWh, con un comercio de energía que superaba los 130 millones de kWh y una reducción acumulada de carbono que alcanzaba los 3,43 millones de toneladas, lo que contribuía a un ecosistema energético sostenible y bajo en carbono.

Para 2026, GAC Energy está acelerando su impulso, impulsando la evolución de soluciones de carga más inteligentes, rápidas y ecológicas, y creando un ecosistema energético seguro y sostenible que impulsa el futuro de la movilidad.

