GAC Energy publie un rapport sur l'écosystème de recharge des véhicules électriques à l'horizon 2025 : Plus de 23 000 piles de chargement autonomes dans toute la Chine

GUANGZHOU, Chine, 17 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, GAC Energy a publié son rapport sur les services écologiques 2025, soulignant les fortes avancées dans la technologie de charge ultra-rapide, le déploiement du réseau à l'échelle nationale et l'innovation V2G dans le cadre de la stratégie " 2⁶ Energy Action " du groupe GAC - le plan stratégique lancé par GAC Group pour développer une chaîne industrielle et un écosystème complets et verticalement intégrés pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV). À la fin de l'année 2025, GAC Energy exploitait 23 274 bornes de recharge autonomes dans 31 provinces et 211 villes, dont 17 577 bornes à courant continu. Elle comptait 1 956 stations de recharge desservant 8,92 millions d'utilisateurs et fournissant 1,43 milliard de kWh d'électricité, ce qui en fait le leader du secteur en matière de piles de recharge rapide à haute tension de 1000V.

Dans le domaine de la technologie de recharge ultra-rapide, GAC Energy a continué à renforcer sa technologie et ses opérations tout au long de l'année. Les piles de recharge ultra-rapide ont été mises à niveau pour atteindre 640 kW, avec une capacité de canon individuel atteignant 720 kW et 800 A. En mai, une plateforme cloud de gestion intelligente alimentée par l'IA a été introduite, permettant le contrôle en temps réel et l'exploitation automatisée des installations de recharge, augmentant la disponibilité en ligne des équipements à 99,2 % et améliorant de manière significative la stabilité du service.

Le réseau de recharge est entré dans une phase d'expansion accélérée. En mars 2025, les services de recharge de GAC Energy avaient dépassé les 100 millions de sessions cumulées, avec une base d'utilisateurs de plus de 5 millions et un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 garantissant des déplacements sans souci. En juillet, le volume total de charge a dépassé 1 milliard de kWh. En septembre, le nombre de piles de chargement autonomes a dépassé les 20 000, ce qui place l'industrie en tête. En novembre, le réseau de recharge couvrait les grandes villes chinoises et les principaux couloirs de circulation, avec plus de 1 800 stations de recharge autonomes déployées, ce qui permet aux utilisateurs des zones urbaines centrales d'accéder facilement à une station à moins d'un kilomètre.

Dans le domaine du V2G, GAC Energy a exécuté le premier ordre de décharge V2G de propriétaires de voitures privées en Chine en août 2025 et, en septembre, a construit le plus grand micro-réseau V2G du pays, avec une décharge quotidienne moyenne de plus de 11 000 kWh par station. D'ici à la fin de 2025, la décharge V2G nationale de GAC Energy dépassera 1,35 million de kWh, le commerce d'électricité dépassera 130 millions de kWh et la réduction cumulée du carbone atteindra 3,43 millions de tonnes, contribuant ainsi à un écosystème énergétique durable et à faible émission de carbone.

À l'aube de 2026, GAC Energy accélère son élan, en favorisant l'évolution de solutions de recharge plus intelligentes, plus rapides et plus écologiques, et en construisant un écosystème énergétique sûr et durable qui alimente l'avenir de la mobilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863873/1.jpg