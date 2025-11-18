GAC entra na Austrália com três novos veículos, lança estratégia local australiana para construir um mercado de referência no Pacífico Sul

SYDNEY, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 18 de novembro, a GAC realizou sua cerimônia de lançamento da marca e do novo modelo em Sydney, apresentando oficialmente sua estratégia local para a Austrália - "GAC: aumentando a confiança australiana"- a implementação localizada da estratégia global "One GAC 2.0" da empresa. Por meio de uma série de investimentos estratégicos de longo prazo, a GAC visa se integrar profundamente ao mercado australiano - na Austrália, para a Austrália, atendendo a Austrália e contribuindo para a Austrália - oferecendo mobilidade de baixo carbono, verde e inteligente para uma vida melhor. Este marco representa um novo capítulo significativo na expansão do GAC em toda a Austrália e na região mais ampla do Pacífico Sul.

Um dos principais destaques do evento foi a estreia simultânea de três modelos globais estratégicos: o espaçoso SUV inteligente, o AION V, o versátil MPV de luxo, o M8 PHEV - o primeiro MPV híbrido plug-in na Austrália - e o EMZOOM, o elegante SUV inteligente. Juntos, esses modelos oferecem uma gama diversificada de soluções de mobilidade em powertrains puramente elétricos, híbridos plug-in e de combustível, atendendo às diversas necessidades de passageiros urbanos, famílias e usuários corporativos.

O M8 PHEV, o primeiro MPV de luxo híbrido plug-in da Austrália, incorpora o conceito de uma "Mansão Móvel Serena e Refinada". Combinando um desempenho elétrico potente e suave com conforto e conveniência inteligentes, estabelece um novo padrão para viagens executivas e mobilidade familiar premium.

O AION V, projetado pensando em famílias modernas, combina capacidade elétrica de longo alcance, carregamento ultrarrápido, espaço versátil e segurança avançada. Alcançou a prestigiada classificação de segurança de cinco estrelas E-NCAP e está em total conformidade com os padrões de segurança de cinco estrelas da Austrália. Ele estabelece um novo padrão para SUVs verdes e inteligentes e se destaca como o companheiro perfeito para famílias australianas que adotam a mobilidade sustentável.

O EMZOOM, com seu design arrojado e dinâmico, interior inteligente e experiência de condução líder da classe, traz uma nova emoção aos motoristas jovens e conscientes do estilo, mostrando o espírito distinto da GAC de inovação juvenil e engenharia de alto desempenho.

Esses três novos modelos incorporam o compromisso da GAC com a "qualidade de primeira linha" e a "tecnologia pioneira", abordando totalmente as prioridades dos consumidores australianos em segurança, alcance, inteligência e valor. Nos próximos cinco anos, a GAC planeja introduzir mais de dez novos modelos em sedãs, SUVs, picapes e MPVs - construindo um portfólio abrangente de produtos que abrange todos os segmentos e tecnologias de powertrain para oferecer aos clientes australianos experiências de mobilidade de alta tecnologia, alta qualidade e alto valor.

