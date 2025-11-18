GAC entre en Australie avec trois nouveaux véhicules et lance une stratégie locale en vue de créer un marché de référence dans le Pacifique Sud

SYDNEY, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, GAC a organisé une cérémonie de lancement de sa marque et de son nouveau modèle à Sydney, dévoilant officiellement sa stratégie locale pour l'Australie - « GAC : Growing Australian Confidence » - la mise en œuvre locale de la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » de l'entreprise. Grâce à une série d'investissements stratégiques à long terme, GAC vise à s'intégrer profondément dans le marché australien - en Australie, pour l'Australie, au service de l'Australie et contribuant à l'Australie - en offrant une mobilité à faible émission de carbone, verte et intelligente pour une vie meilleure. Cette étape marque un nouveau chapitre important dans l'expansion de GAC en Australie et dans la région du Pacifique Sud.

L'un des points forts de l'événement a été le lancement simultané de trois modèles stratégiques mondiaux : Le SUV intelligent et spacieux, l'AION V, le MPV de luxe polyvalent, le M8 PHEV - le premier MPV hybride rechargeable en Australie - et l'EMZOOM, le SUV intelligent et élégant. Ensemble, ces modèles offrent une gamme diversifiée de solutions de mobilité grâce à des groupes motopropulseurs purement électriques, hybrides rechargeables et à carburant, répondant ainsi aux divers besoins des navetteurs urbains, des familles et des utilisateurs professionnels.

Le M8 PHEV, premier monospace de luxe hybride rechargeable d'Australie, incarne le concept de « manoir mobile serein et raffiné ». Combinant des performances électriques puissantes et souples avec un confort et une commodité intelligents, il établit une nouvelle référence pour les voyages d'affaires et la mobilité familiale haut de gamme.

L'AION V, conçu pour les familles modernes, combine une grande autonomie électrique, une recharge ultra-rapide, un espace polyvalent et une sécurité avancée. Il a obtenu la prestigieuse note de sécurité cinq étoiles de l'E-NCAP et est entièrement conforme aux normes de sécurité cinq étoiles de l'Australie. Il établit une nouvelle référence en matière de SUV écologiques et intelligents et s'impose comme le compagnon idéal des familles australiennes qui optent pour la mobilité durable.

L'EMZOOM, avec son design audacieux et dynamique, son intérieur intelligent et son expérience de conduite de premier ordre, suscite l'enthousiasme des jeunes conducteurs soucieux de leur style, mettant en valeur l'esprit distinctif de GAC en matière d'innovation et d'ingénierie de haute performance.

Ces trois nouveaux modèles incarnent l'engagement de GAC en faveur d'une « qualité supérieure » et d'une « technologie d'avant-garde », et répondent pleinement aux priorités des consommateurs australiens en matière de sécurité, d'autonomie, d'intelligence et de valeur. Au cours des cinq prochaines années, GAC prévoit de lancer plus de dix nouveaux modèles de berlines, de SUV, de camionnettes et de monospaces, afin de constituer un portefeuille de produits complet couvrant tous les segments et toutes les technologies de transmission pour offrir aux clients australiens des expériences de mobilité de haute technologie, de haute qualité et de grande valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826079/1.jpg