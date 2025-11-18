GAC entra en Australia con tres nuevos vehículos

News provided by

GAC

Nov 18, 2025, 12:26 ET

-GAC entra en Australia con tres nuevos vehículos y lanza una estrategia local australiana para crear un mercado de referencia en el Pacífico Sur

SYDNEY, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, GAC celebró en Sídney la ceremonia de lanzamiento de su nueva marca y modelo, presentando oficialmente su Estrategia Local para Australia: 'GAC: Impulsando la Confianza Australiana', la implementación local de la estrategia global de la compañía 'One GAC 2.0'. Mediante una serie de inversiones estratégicas a largo plazo, GAC busca integrarse profundamente en el mercado australiano —en Australia, para Australia, al servicio de Australia y contribuyendo a su desarrollo— ofreciendo movilidad sostenible, inteligente y de bajas emisiones de carbono para una mejor calidad de vida. Este hito marca un nuevo capítulo significativo en la expansión de GAC en Australia y la región del Pacífico Sur.

Continue Reading
1
1

Uno de los momentos más destacados del evento fue el debut simultáneo de tres modelos estratégicos globales: el espacioso SUV inteligente AION V, el monovolumen de lujo versátil M8 PHEV —el primer monovolumen híbrido enchufable de Australia— y el EMZOOM, el elegante SUV inteligente. En conjunto, estos modelos ofrecen una gama diversificada de soluciones de movilidad con sistemas de propulsión totalmente eléctricos, híbridos enchufables y de gasolina, satisfaciendo las diversas necesidades de quienes se desplazan diariamente al trabajo, familias y usuarios profesionales.

El M8 PHEV, el primer monovolumen de lujo híbrido enchufable de Australia, encarna el concepto de una "mansión móvil serena y refinada". Al combinar un rendimiento eléctrico potente y a la vez suave con confort y conveniencia inteligentes, establece un nuevo referente para los viajes de negocios y la movilidad familiar premium.

El AION V, diseñado pensando en las familias modernas, combina una gran autonomía eléctrica, carga ultrarrápida, un espacio versátil y seguridad avanzada. Ha obtenido la prestigiosa calificación de seguridad de cinco estrellas de E-NCAP y cumple con los estándares de seguridad australianos de cinco estrellas. Establece un nuevo referente para los SUV ecológicos e inteligentes y se destaca como el compañero perfecto para las familias australianas que apuestan por la movilidad sostenible.

El EMZOOM, con su diseño audaz y dinámico, su interior inteligente y su experiencia de conducción líder en su clase, ofrece una experiencia emocionante a los conductores jóvenes con estilo, reflejando el espíritu innovador y de alto rendimiento característico de GAC.

Estos tres nuevos modelos reflejan el compromiso de GAC con la máxima calidad y la tecnología de vanguardia, respondiendo plenamente a las prioridades de los consumidores australianos en cuanto a seguridad, autonomía, inteligencia y valor. En los próximos cinco años, GAC planea lanzar más de diez nuevos modelos, incluyendo sedanes, SUV, camionetas pickup y monovolúmenes, creando así una completa gama de productos que abarca todos los segmentos y tecnologías de propulsión para ofrecer a los clientes australianos experiencias de movilidad de alta tecnología, alta calidad y gran valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826079/1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

GAC tritt mit drei neuen Fahrzeugen in Australien ein und startet eine lokale Strategie zum Aufbau eines Referenzmarktes im Südpazifik

GAC tritt mit drei neuen Fahrzeugen in Australien ein und startet eine lokale Strategie zum Aufbau eines Referenzmarktes im Südpazifik

Am 18. November veranstaltete GAC in Sydney eine Zeremonie zur Einführung seiner Marke und neuer Modelle und stellte offiziell seine lokale Strategie ...
GAC entre en Australie avec trois nouveaux véhicules et lance une stratégie locale en vue de créer un marché de référence dans le Pacifique Sud

GAC entre en Australie avec trois nouveaux véhicules et lance une stratégie locale en vue de créer un marché de référence dans le Pacifique Sud

Le 18 novembre, GAC a organisé une cérémonie de lancement de sa marque et de son nouveau modèle à Sydney, dévoilant officiellement sa stratégie...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics