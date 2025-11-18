-GAC entra en Australia con tres nuevos vehículos y lanza una estrategia local australiana para crear un mercado de referencia en el Pacífico Sur

SYDNEY, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, GAC celebró en Sídney la ceremonia de lanzamiento de su nueva marca y modelo, presentando oficialmente su Estrategia Local para Australia: 'GAC: Impulsando la Confianza Australiana', la implementación local de la estrategia global de la compañía 'One GAC 2.0'. Mediante una serie de inversiones estratégicas a largo plazo, GAC busca integrarse profundamente en el mercado australiano —en Australia, para Australia, al servicio de Australia y contribuyendo a su desarrollo— ofreciendo movilidad sostenible, inteligente y de bajas emisiones de carbono para una mejor calidad de vida. Este hito marca un nuevo capítulo significativo en la expansión de GAC en Australia y la región del Pacífico Sur.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el debut simultáneo de tres modelos estratégicos globales: el espacioso SUV inteligente AION V, el monovolumen de lujo versátil M8 PHEV —el primer monovolumen híbrido enchufable de Australia— y el EMZOOM, el elegante SUV inteligente. En conjunto, estos modelos ofrecen una gama diversificada de soluciones de movilidad con sistemas de propulsión totalmente eléctricos, híbridos enchufables y de gasolina, satisfaciendo las diversas necesidades de quienes se desplazan diariamente al trabajo, familias y usuarios profesionales.

El M8 PHEV, el primer monovolumen de lujo híbrido enchufable de Australia, encarna el concepto de una "mansión móvil serena y refinada". Al combinar un rendimiento eléctrico potente y a la vez suave con confort y conveniencia inteligentes, establece un nuevo referente para los viajes de negocios y la movilidad familiar premium.

El AION V, diseñado pensando en las familias modernas, combina una gran autonomía eléctrica, carga ultrarrápida, un espacio versátil y seguridad avanzada. Ha obtenido la prestigiosa calificación de seguridad de cinco estrellas de E-NCAP y cumple con los estándares de seguridad australianos de cinco estrellas. Establece un nuevo referente para los SUV ecológicos e inteligentes y se destaca como el compañero perfecto para las familias australianas que apuestan por la movilidad sostenible.

El EMZOOM, con su diseño audaz y dinámico, su interior inteligente y su experiencia de conducción líder en su clase, ofrece una experiencia emocionante a los conductores jóvenes con estilo, reflejando el espíritu innovador y de alto rendimiento característico de GAC.

Estos tres nuevos modelos reflejan el compromiso de GAC con la máxima calidad y la tecnología de vanguardia, respondiendo plenamente a las prioridades de los consumidores australianos en cuanto a seguridad, autonomía, inteligencia y valor. En los próximos cinco años, GAC planea lanzar más de diez nuevos modelos, incluyendo sedanes, SUV, camionetas pickup y monovolúmenes, creando así una completa gama de productos que abarca todos los segmentos y tecnologías de propulsión para ofrecer a los clientes australianos experiencias de movilidad de alta tecnología, alta calidad y gran valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826079/1.jpg