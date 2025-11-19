GAC社、3種類の新型車両でオーストラリアに進出、南太平洋のベンチマーク市場構築に向けたオーストラリア現地戦略を開始

シドニー、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- GACは11月18日、シドニーでブランドと新モデルの発表式典を開催し、オーストラリア現地戦略「GAC：オーストラリアの信頼を築く（Growing Australian Confidence）」（同社のグローバル戦略「One GAC 2.0」を同国向けにローカライズしたもの）を正式に公開しました。GACは、一連の長期的戦略的投資を通じて、より良い生活のための低炭素、グリーン、インテリジェントなモビリティを提供し、オーストラリア市場に深く統合することを目指しています。それは、オーストラリアで、オーストラリアのために、オーストラリアに奉仕し、オーストラリアに貢献することです。この画期的な出来事は、GACがオーストラリアおよび南太平洋地域全体に事業を拡大する上で重要かつ新たな章の始まりとなります。

イベントの大きなハイライトの1つは、3つの戦略的なグローバル・モデルの同時デビューでした。広々としたインテリジェントSUV「AION V」、多用途の高級MPVにしてオーストラリア初のプラグイン・ハイブリッドMPVとなる「M8 PHEV」、そしてスタイリッシュなインテリジェントSUVである「EMZOOM」が登場したのです。これらのモデルは、純電気、プラグイン・ハイブリッド、燃料パワートレインにわたる多様なモビリティ・ソリューションをカバーし、都市の通勤者、家族、ビジネス・ユーザの多様なニーズに応えます。

オーストラリア初のプラグイン・ハイブリッド高級MPVであるM8 PHEVは、「穏やかで洗練された移動式マンション（Serene and Refined Mobile Mansion）」というコンセプトを体現しています。パワフルでありながらスムーズな電気性能とインテリジェントな快適性と利便性を兼ね備え、エグゼクティブ向けの移動やプレミアム・ファミリー・モビリティの新たなベンチマークを確立します。

現代の家族を念頭に設計されたAION Vは、長距離電気走行能力、超高速充電、多目的スペース、高度な安全性を兼ね備えています。権威あるE-NCAPの5つ星安全評価を獲得し、オーストラリアの5つ星安全基準に完全に準拠しています。この車は環境に優しくインテリジェントな SUV の新たな基準を確立し、持続可能なモビリティを求めるオーストラリアの家庭にとって完璧なパートナーです。

EMZOOMは、大胆でダイナミックなデザイン、インテリジェントなインテリア、クラス最高のドライビング・エクスペリエンスを備え、スタイルに敏感な若いドライバーに新鮮な興奮をもたらし、GACの若々しいイノベーションと高性能エンジニアリングの独特の精神を体現する1台です。

これら3つの新しいモデルは、GACの「最高レベルの品質」と「先駆的なテクノロジー」への取り組みを体現したものであり、オーストラリアの消費者が重視する安全性、航続距離、インテリジェンス、価値に完全に応えています。GACは今後5年間で、セダン、SUV、ピックアップ・トラック、MPVにわたる10種類以上の新モデルを導入する予定です。これにより、すべてのセグメントとパワートレイン技術を網羅する包括的な製品ポートフォリオを構築し、ハイテク、高品質、高価値のモビリティ・エクスペリエンスをオーストラリアの顧客に提供します。

