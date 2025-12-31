GAC homenageado com vários prêmios "Cross-China Drive" e lança a primeira "Política de Garantia Tripla" para a marca automotiva chinesa independente

TIANJIN, China, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 28 de dezembro, foi realizada em Tianjin a grande final da Competição de Automóveis Digitais da China de 2025 e a Cerimônia de Premiação Digital "Cross-China Drive". Organizado em conjunto pela China-SAE e pela National Big Data Alliance of New Energy Vehicles, o concurso deste ano introduziu o novo formato Digital "Cross-China Drive", atraindo a participação de mais de dez marcas tradicionais de veículos de nova energia. Após mais de 30 dias de testes extremos de longa distância e competição acirrada, as marcas da GAC apresentaram desempenhos excepcionais e receberam vários prêmios.

A HYPTEC HL foi homenageada como "Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort", a GAC ALL-NEW S9 recebeu o título de "Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applyability" e a AION i60 foi premiada com o "Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management".

Com base nas proezas técnicas comprovadas e na resistência de qualidade validada por meio do concurso, a GAC anunciou oficialmente que suas três principais marcas próprias - Hyptec, GAC e AION - foram lançadas em conjunto com a Triple Assurance Policy. Esta política histórica compromete o fabricante a assumir total responsabilidade por três áreas principais: incidentes térmicos decorrentes de problemas com a bateria, motor e sistema de controle eletrônico, degradação da bateria além dos limites especificados e acidentes causados por funções de estacionamento inteligentes. Isso faz da GAC a primeira montadora independente chinesa a introduzir uma Política de Garantia Tripla, estabelecendo um sistema de proteção de tranquilidade que cobre todo o ciclo de vida do veículo - desde a compra e uso diário até a manutenção - e elevando a indústria automotiva da China de uma concorrência baseada em preços para um novo nível de garantia orientada a valor.

O lançamento da Política de Garantia Tripla representa um passo crítico para transformar a confiança forjada sob as condições de "desafio extremo" do concurso em um compromisso de longo prazo com os usuários. Olhando para o futuro, as marcas próprias da GAC continuarão a defender uma filosofia centrada no usuário, oferecendo produtos mais confiáveis, compromissos mais transparentes e serviços mais abrangentes, impulsionando assim o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva da China e criando experiências de mobilidade verdadeiramente sem preocupações e tranquilas para os usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853078/1.jpg

FONTE GAC