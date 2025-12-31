GAC galardonado con varios premios "Cross-China Drive" y lanza la primera "Política de triple garantía" del sector para la marca automotriz china independiente

TIANJIN, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 28 de diciembre, se celebró en Tianjin la gran final del Concurso de Automóviles Digitales de China 2025 y la ceremonia de entrega de premios "Cross-China Drive". Organizado conjuntamente por China-SAE y la National Big Data Alliance of New Energy Vehicles, el concurso de este año presentó el nuevo formato Digital "Cross-China Drive", atrayendo la participación de más de diez marcas principales de vehículos de nueva energía. Después de más de 30 días de pruebas extremas de larga distancia y una feroz competencia, las marcas de GAC ofrecieron un rendimiento excepcional y recibieron múltiples premios.

HYPTEC HL fue honrado como el "Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort", el NUEVO GAC S9 recibió el título de "Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applicability", y AION i60 fue galardonado con el "Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management".

Sobre la base de la probada destreza técnica y la resistencia de calidad validadas a través del concurso, GAC anunció oficialmente que sus tres principales marcas propias, HYPTEC, GAC y AION, han lanzado conjuntamente la Política de Triple Aseguramiento. Esta política histórica compromete al fabricante a asumir la plena responsabilidad de tres áreas clave: incidentes térmicos derivados de problemas con la batería, el motor y el sistema de control electrónico, degradación de la batería más allá de los límites especificados y accidentes causados por funciones de estacionamiento inteligentes. Esto convierte a GAC en el primer fabricante de automóviles independiente chino en introducir una política de triple garantía, estableciendo un sistema de protección de la tranquilidad que cubre todo el ciclo de vida del vehículo, desde la compra y el uso diario hasta el mantenimiento, y elevando a la industria automotriz de China de una competencia basada en los precios a un nuevo nivel de garantía orientada al valor.

El lanzamiento de la Política de Triple Aseguramiento representa un paso crítico para transformar la confianza forjada bajo las condiciones de "desafío extremo" del concurso en un compromiso a largo plazo con los usuarios. De cara al futuro, las marcas propias de GAC continuarán manteniendo una filosofía centrada en el usuario, ofreciendo productos más confiables, compromisos más transparentes y servicios más completos, impulsando así el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz de China y creando experiencias de movilidad verdaderamente tranquilas y sin preocupaciones para los usuarios.

