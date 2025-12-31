廣汽獲「環駕中國」多項榮譽，首發自主品牌「三擔責」政策
31 12月, 2025, 12:04 CST
天津2025年12月31日 /美通社/ -- 12月28日，2025中國數字汽車大賽總決賽暨數字環駕中國頒獎典禮在天津舉行。中國數字汽車大賽由中國汽車工程學會、新能源汽車國家大數據聯盟主辦，今年創新推出數字環駕中國大賽，共有十余個主流新能源汽車品牌參與。經過歷時30余天的極限長途實測與激烈角逐，廣汽集團旗下品牌表現卓越，榮獲多個獎項。其中，廣汽昊鉑HL榮獲「全維度沉浸舒享標桿」稱號；廣汽傳祺向往S9榮獲「全工況輔助駕駛適用性標桿」稱號；廣汽埃安i60榮獲「智慧能效管理標桿」稱號。
基於大賽所驗證的技術實力與品質自信，廣汽集團正式官宣，旗下三大自主品牌廣汽昊鉑、廣汽傳祺、廣汽埃安聯合推出「三擔責」政策，重磅承諾三電問題自燃、電池衰減超限、智能泊車事故均由廠家擔責，成為中國自主品牌首個提出「三擔責」政策的車企，為消費者構建起覆蓋購車、用車、養車全周期的安心保障體系，引領中國汽車產業從價格競爭邁向價值保障的新高度。
此次「三擔責」政策的發布，是廣汽自主品牌將賽事「極限考驗」的品質自信，轉化為對用戶長期承諾的關鍵跨越。未來，廣汽自主品牌將繼續秉持「以用戶為中心」的理念，以更可靠的產品、更透明的承諾、更完善的服務，持續推動中國汽車產業在高質量發展道路上穩健前行，為用戶創造真正安心無憂的移動出行生活。
