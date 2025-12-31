廣汽獲「環駕中國」多項榮譽，首發自主品牌「三擔責」政策

此次「三擔責」政策的發布，是廣汽自主品牌將賽事「極限考驗」的品質自信，轉化為對用戶長期承諾的關鍵跨越。未來，廣汽自主品牌將繼續秉持「以用戶為中心」的理念，以更可靠的產品、更透明的承諾、更完善的服務，持續推動中國汽車產業在高質量發展道路上穩健前行，為用戶創造真正安心無憂的移動出行生活。

