GAC wird mit mehreren Cross-China Drive"-Auszeichnungen geehrt und führt die branchenweit erste Triple Assurance Policy" für unabhängige chinesische Automobilmarken ein

TIANJIN, China, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 28. Dezember fand in Tianjin das große Finale des 2025 China Digital Automobile Competition und der Digital "Cross-China Drive" Awards Ceremony statt. Der diesjährige Wettbewerb, der gemeinsam von China-SAE und der National Big Data Alliance of New Energy Vehicles organisiert wurde, führte das neue digitale Format Cross-China Drive" ein und zog die Teilnahme von mehr als zehn etablierten Marken für neue Energiefahrzeuge an. Nach mehr als 30 Tagen extremer Langstreckentests und hartem Wettbewerb lieferten die Marken von GAC hervorragende Leistungen und wurden mehrfach ausgezeichnet.

HYPTEC HL wurde als "Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort" ausgezeichnet, GAC ALL-NEW S9 erhielt den Titel "Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applicability", und AION i60 wurde mit dem "Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management" prämiert.

Aufbauend auf der durch den Wettbewerb bestätigten technischen Kompetenz und Qualitätsbeständigkeit hat GAC offiziell bekannt gegeben, dass seine drei wichtigsten eigenen Marken - HYPTEC, GAC und AION - gemeinsam eine dreifache Sicherheitspolitik eingeführt haben. Diese bahnbrechende Politik verpflichtet den Hersteller, die volle Verantwortung für drei Schlüsselbereiche zu übernehmen: thermische Zwischenfälle aufgrund von Problemen mit der Batterie, dem Motor und dem elektronischen Steuersystem, Batterieabnutzung über die festgelegten Grenzen hinaus und Unfälle, die durch intelligente Parkfunktionen verursacht werden. Damit ist GAC der erste unabhängige chinesische Automobilhersteller, der eine Triple Assurance Policy einführt, die den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs abdeckt - vom Kauf über die tägliche Nutzung bis hin zur Wartung - und die chinesische Automobilindustrie vom preisgetriebenen Wettbewerb auf ein neues Niveau wertorientierter Sicherheit hebt.

Die Einführung der Triple Assurance Policy ist ein entscheidender Schritt, um das unter den Bedingungen des Wettbewerbs "extreme challenge" geschaffene Vertrauen in eine langfristige Verpflichtung gegenüber den Nutzern zu verwandeln. Mit Blick auf die Zukunft werden die eigenen Marken von GAC weiterhin eine nutzerorientierte Philosophie verfolgen und zuverlässigere Produkte, transparentere Verpflichtungen und umfassendere Dienstleistungen anbieten, um so die hochwertige Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie voranzutreiben und den Nutzern ein wirklich sorgenfreies Mobilitätserlebnis zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853078/1.jpg