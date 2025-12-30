GAC reçoit plusieurs prix "Cross-China Drive" et lance la première "politique de triple assurance" de l'industrie pour les marques automobiles chinoises indépendantes.

TIANJIN, Chine, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 28 décembre, la grande finale de la compétition automobile numérique de Chine 2025 et la cérémonie de remise des prix "Cross-China Drive" se sont tenues à Tianjin. Organisé conjointement par la China-SAE et la National Big Data Alliance of New Energy Vehicles, le concours de cette année a introduit le nouveau format numérique "Cross-China Drive", attirant la participation de plus de dix marques de véhicules à énergie nouvelle. Après plus de 30 jours de tests extrêmes sur de longues distances et de compétition acharnée, les marques de GAC ont réalisé des performances exceptionnelles et ont reçu de nombreuses récompenses.

HYPTEC HL a reçu le prix "Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort", GAC ALL-NEW S9 a reçu le titre de "Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applicability", et AION i60 a reçu le prix "Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management".

S'appuyant sur les prouesses techniques et l'endurance de la qualité validées par le concours, GAC a officiellement annoncé que ses trois principales marques propres - HYPTEC, GAC et AION - lançaient conjointement une politique de triple assurance. Cette politique historique engage le fabricant à assumer l'entière responsabilité de trois domaines clés : les incidents thermiques dus à des problèmes de batterie, de moteur et de système de contrôle électronique, à la dégradation de la batterie au-delà des limites spécifiées et aux accidents causés par les fonctions de stationnement intelligent. Cela fait de GAC le premier constructeur automobile indépendant chinois à introduire une politique de triple assurance, établissant un système de protection de la tranquillité d'esprit qui couvre le cycle de vie complet du véhicule - de l'achat à l'utilisation quotidienne en passant par l'entretien - et élevant l'industrie automobile chinoise d'une concurrence axée sur les prix à un nouveau niveau d'assurance orientée vers la valeur.

Le lancement de la politique de triple assurance représente une étape cruciale dans la transformation de la confiance forgée dans les conditions du "défi extrême" du concours en un engagement à long terme envers les utilisateurs. À l'avenir, les marques détenues en propre par GAC continueront à défendre une philosophie centrée sur l'utilisateur, en proposant des produits plus fiables, des engagements plus transparents et des services plus complets, stimulant ainsi le développement de haute qualité de l'industrie automobile chinoise et créant des expériences de mobilité véritablement sans souci et en toute tranquillité d'esprit pour les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853078/1.jpg