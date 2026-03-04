Gartner® reconhece o OpenWay Group no Guia de Mercado 2026 para Plataformas de Pagamento de Comércio Digital

MONT-SAINT-GUILBERT, Bélgica, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay está incluída no Guia de Mercado 2026 do Gartner para Plataformas de Pagamento de Comércio Digital.

Conforme observado pelo Gartner, "líderes de comércio digital responsáveis por pagamentos online e móveis devem usar este Guia de Mercado para entender esse mercado complexo e em rápida evolução, bem como o cenário relacionado de plataformas de fornecedores."

Gartner® Recognizes OpenWay Group in the 2026 Market Guide for Digital Payment Platforms

No relatório, o Gartner identificou a OpenWay como fornecedora representativa por seu produto, a plataforma Way4 Merchant Acquiring.

O relatório afirma que o mercado de pagamentos para comércio digital permanece complexo e dinâmico. Embora certos segmentos, como processamento no atacado, páginas de pagamento hospedadas e tokenização, tenham atingido maturidade, o mercado continua a evoluir. O Gartner observa que o mercado global de comércio eletrônico de varejo está projetado para crescer a uma taxa composta anual de 6,3% de 2025 a 2030, alcançando um tamanho de mercado de US$ 4.964 trilhões até 2030, acima de US$ 3.660 trilhões em 2025. Nesse contexto, o Gartner recomenda que as organizações tratem os pagamentos como uma função estratégica de negócios e selecionem fornecedores que ofereçam oportunidades de aumentar receita e lucro por meio de serviços de valor agregado que lhes permitam gerenciar a experiência de pagamento e otimizar as taxas de aceitação. Elas devem garantir que a estratégia de pagamentos atual e futura da empresa possa ser suportada pelo fornecedor selecionado, validando o suporte de mercado, os métodos de pagamento e os serviços de que o negócio necessita. Além disso, recomenda-se incluir nessa estratégia os planos de expansão geográfica que impactem os pagamentos nos próximos três a cinco anos.

Way4 é uma plataforma que suporta diversos cenários de pagamento em ecossistemas de comércio digital.

Way4 Merchant Acquiring é uma plataforma de software de pagamentos digitais full-stack utilizada por bancos globais líderes, adquirentes de primeira linha, processadores de pagamento, PayFacs, PSPs, varejistas e fintechs. Ela suporta todas as categorias e portes de comerciantes, múltiplos modelos de negócios e pagamentos com e sem cartão, incluindo moedas digitais, carteiras e instrumentos de valor equivalente a dinheiro, como litros de combustível, créditos de recarga de celularou pontos de recompensa por práticas sustentáveis. Construída como uma plataforma omnicanal configurável e em tempo real, a Way4 permite que grandes adquirentes lancem novas soluções de pagamento em poucos meses e implementem novos produtos ou modelos de precificação em poucas semanas, mantendo alta disponibilidade para portfólios transfronteiriços de grande escala com até 2 milhões de comerciantes.

Acreditamos que a inclusão da OpenWay reflete a identificação da Gartner de fornecedores que atendem a esses critérios dentro do escopo definido pelo Guia de Mercado.

Aviso legal do Gartner

Guia de Mercado para Plataformas de Pagamento de Comércio Digital, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 de janeiro de 2026

GARTNER é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha usuários de tecnologia a selecionar apenas aqueles fornecedores com as maiores classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

