OpenWay e UnionPay International expandem a cooperação global para fornecer suporte completo aos produtos UPI na Way4

ALMATY, Cazaquistão e MONT-SAINT-GUILBERT, Bélgica, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A OpenWay, líder global em software de pagamentos digitais, e a UnionPay International (UPI), uma das maiores redes de pagamentos do mundo, expandiram sua parceria para oferecer suporte completo aos produtos da Union Pay International na plataforma Way4.

A Way4 é a plataforma de software de pagamento digital da OpenWay usada por bancos, processadores e fintechs para executar serviços de emissão, aquisição, troca e carteira digital em tempo real. Com essa expansão, os clientes da OpenWay em todo o mundo agora podem emitir, adquirir e tokenizar cartões UnionPay no Way4, permitindo uma implementação mais rápida e consistente dos serviços de pagamento da UnionPay em todos os mercados.

Primeiro Big Pay para cartões UnionPay lançado no Way4, com mais novidades em breve

Em uma grande estreia para o setor, a OpenWay permitiu o lançamento inicial da funcionalidade Big Pay para cartões UnionPay na plataforma Way4 com seis grandes bancos da Ásia Central. Pela primeira vez no mundo, um cartão UnionPay foi integrado a um Big Pay, refletindo o compromisso da OpenWay com a inovação em pagamentos digitais.

Outras integrações com o Big Pay estão planejadas e devem entrar em operação em breve, ampliando a gama de opções de carteiras digitais e móveis disponíveis para os titulares de cartões UnionPay no Way4.

Inovação pioneira em IPS da Ásia Central para o mundo

A OpenWay tem sido consistentemente pioneira em inovação no setor global de pagamentos, especialmente na implementação de soluções de esquema internacional de pagamentos (international payment scheme, IPS). Em 2004, a OpenWay possibilitou a primeira emissão de um cartão UnionPay no Cazaquistão na plataforma Way4.

Desde então, a OpenWay desempenhou um papel central na transformação da Ásia Central em um polo de inovação fintech. A estreita cooperação entre a OpenWay e a UnionPay International tem apoiado inúmeras novidades, incluindo o lançamento dos cartões com chip UnionPay e a aquisição de infraestrutura em toda a Ásia Central.

Hoje, a plataforma Way4 é reconhecida globalmente por sua excelência na integração de esquemas de cartões internacionais, inovação baseada em carteiras, pagamentos em tempo real e soluções de pagamento baseadas em IA. Isso exemplifica a capacidade da OpenWay de alinhar padrões globais com a infraestrutura financeira local, trazendo recursos prontos para o futuro a todos os mercados em que entra.

As inovações globais começam com parcerias locais

"Esta parceria demonstra o poder da inovação glocal", disse Rustem Nurmambetov, diretor operacional da OpenWay na Ásia Central. "Os avanços globais geralmente começam com a visão local. Juntamente com a UnionPay International e nossos parceiros bancários locais, estamos estabelecendo um precedente global para pagamentos modernos, inclusivos e interoperáveis."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931486/OpenWay_and_UnionPay_UPI.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5858493/OpenWay_Logo.jpg

