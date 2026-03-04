Gartner® destaca a OpenWay Group en la Guía de mercado para plataformas de pago de comercio digital para 2026

MONT-SAINT-GUILBERT, Bélgica, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay ha sido incluida en la Guía de mercado para plataformas de pago de comercio digital de Gartner para 2026.

Como señala Gartner, "los líderes del comercio digital responsables de los pagos en línea y pagos móviles deben usar esta Guía como herramienta para entender tanto este mercado complejo y en constante transformación, como el ecosistema de plataformas de proveedores que lo conforman".

En el informe, Gartner calificó a OpenWay como proveedor referente por su solución, la plataforma Way4 Merchant Acquiring.

En el informe se señala que el mercado de pagos del comercio digital sigue siendo complejo y dinámico. Si bien algunos segmentos, como el procesamiento mayorista, las páginas de pago alojadas y la tokenización han alcanzado su etapa de madurez, el mercado continúa evolucionando. Gartner estima que el mercado mundial del comercio electrónico del sector minorista crecerá a una tasa anual compuesta del 6,3 % entre 2025 y 2030, alcanzando los USD 4964 billones en 2030, frente a los USD 3660 billones de 2025. En este contexto, Gartner aconseja que las organizaciones aborden los pagos como una función estratégica y elijan proveedores que ofrezcan oportunidades para aumentar los ingresos y los márgenes a través de servicios de valor agregado que faciliten la gestión de la experiencia de pago y la optimización de las tasas de aprobación. Es fundamental garantizar que el proveedor elegido pueda dar soporte a la estrategia de pagos actual y futura de la empresa, verificando su cobertura de mercado, los métodos de pago disponibles y los servicios que la organización requiere. Además, se recomienda incluir en la estrategia planes de expansión geográfica que repercutan en los pagos de los próximos tres a cinco años.

Way4 es una plataforma que soporta diversos escenarios de pago en distintos ecosistemas de comercio digital.

Way4 Merchant Acquiring es una plataforma integral full-stack de software para pagos digitales utilizada por los principales bancos internacionales, adquirentes de primer nivel, procesadores, facilitadores de pagos, PSPs, minoristas y empresas fintech. La misma soporta todas las categorías y tamaños de comercios, múltiples modelos de negocio, pagos con y sin tarjeta, monedas y billeteras digitales, así como instrumentos cuasi monetarios como litros de combustible, saldo para recargas móviles o puntos vinculados a programas de sostenibilidad. Construida como una plataforma omnicanal configurable en tiempo real, Way4 permite a los grandes adquirentes lanzar nuevas soluciones de pago en cuestión de meses e introducir nuevos productos o modelos de precios en cuestión de semanas, manteniendo al mismo tiempo una alta disponibilidad para carteras transfronterizas a gran escala de hasta 2 millones de comercios.

Creemos que la inclusión de OpenWay pone de manifiesto que Gartner ha identificado a proveedores que satisfacen estos criterios en el marco del alcance establecido por la Guía de mercado.

Gartner, Guía de mercado para plataformas de pago de comercio digital, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 de enero de 2026.

GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus afiliados. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus informes de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología elegir exclusivamente a los proveedores con las puntuaciones más altas o designados con otra clasificación. Los informes de investigación de Gartner representan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner no otorga garantía alguna, expresa ni implícita, respecto de esta investigación, incluidas las garantías de mercantibilidad o de aptitud para un propósito determinado.

