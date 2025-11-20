GBS Malta comemora formatura inaugural histórica

ST. JULIAN'S, Malta, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A GBS Malta, parte da GEDU Global Education, impulsionou hoje a economia com a formatura de estudantes da sua primeira turma a entrar no mercado de trabalho.

O Primeiro-Ministro Robert Abela foi o convidado de honra na cerimônia, que contou também com a presença de altas figuras do mundo empresarial maltês e da comunidade diplomática.

Primeiro-Ministro de Malta, Robert Abela Primeiro-Ministro de Malta, Robert Abela, e Diretor de Operações (Europa) da GBS Malta, Allen Lofaro

O maior grupo de estudantes formou-se no programa de MBA em Gestão de Projetos, agora acreditado pela Association of Project Management (APM). A GBS Malta está observando um interesse crescente pelos seus cursos. Isto se deve, em grande parte, à qualidade de vida em Malta e às oportunidades de emprego que surgem com o forte crescimento econômico do país, com um elevado número de turistas e um investimento significativo do setor privado em toda a ilha.

O ensino superior de qualidade é vital para que Malta consiga manter esta trajetória positiva.

Falando na cerimônia sobre as conquistas dos estudantes, o Primeiro-Ministro de Malta, Robert Abela, disse:

"Isto reflete a evolução de Malta para um centro dinâmico de educação de alta qualidade e percursos profissionais de excelência."

"Num mundo moldado por rápidas mudanças, estas competências colocam os estudantes na vanguarda das oportunidades."

"O apoio da GBS Malta a iniciativas locais nas áreas da educação, empregabilidade e desenvolvimento social demonstra um compromisso genuíno com a nossa comunidade."

O Diretor de Operações (Europa) da GBS Malta, Allen Lofaro, afirmou que este é um dia memorável para a instituição.

"Estou cheio de orgulho vendo os estudantes se formarem hoje, sabendo que terão um impacto tanto aqui em Malta como em todo o mundo", disse o Sr. Lofaro.

"É um momento muito entusiasmante para estar envolvido na educação em Malta, e ficamos muito satisfeitos por contar com o apoio do Primeiro-Ministro." "Malta está cada vez mais capaz de atrair e reter jovens talentosos - eles veem um futuro positivo e a longo prazo no país."

"Isto está ajudando a tornar Malta um centro de educação, atraindo estudantes e instituições ambiciosas de todo o mundo."

"A economia do conhecimento da ilha está a prosperar, e nós, na GBS, continuaremos a desempenhar o nosso papel no seu fortalecimento." "Concebemos o nosso currículo para satisfazer as necessidades do setor, particularmente nos setores de alta tecnologia e de elevado crescimento."

"A turma que hoje se forma é a primeira de muitas, e mal posso esperar para ver o que o futuro próximo nos reserva."

Sobre a GBS Malta:

A GBS Malta é uma instituição de ensino superior e faz parte da Global Education (GEDU), uma organização líder que oferece educação de alta qualidade a 80.000 estudantes em 15 países.

A GBS Malta se dedica a fornecer aprendizado acadêmico apoiado por experiência prática no mundo dos negócios, preparando os alunos para cargos de liderança. Seus programas, incluindo negócios, empreendedorismo, tecnologia da informação, saúde pública e marketing, ministrados por professores e profissionais do setor, são projetados para estudantes que desejam um retorno sobre seu investimento em educação e buscam prosperar no competitivo mercado de trabalho atual.

A GBS se dedica a promover um ambiente de aprendizado colaborativo, em um campus totalmente novo e de última geração em St. Julian's, que espelha os locais de trabalho profissionais de hoje, equipando os alunos com as habilidades e a exposição ao setor necessárias para prosperar em áreas de alta demanda.

Os estudantes em Malta desfrutam de uma educação acessível e de alta qualidade, além de um estilo de vida vibrante em um dos países mais seguros da Europa.

A GBS Malta é uma instituição de Ensino Superior licenciada (Número de Licença MFHEA: 2022-010). Sua licença foi aprovada pelo nosso órgão regulador, o Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), que é uma autoridade independente, transparente e internacional. Os cursos da GBS estão alinhados com o Quadro de Qualificações de Malta e o Quadro Europeu de Qualificações.

