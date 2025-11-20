GBS Malta célèbre sa première remise de diplômes historique

ST JULIAN'S, Malte, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- GBS Malta, qui fait partie de GEDU Global Education, a apporté aujourd'hui un élan à l'économie grâce à la remise de diplômes aux étudiants de la toute première promotion de l'établissement à entrer sur le marché du travail.

Le Premier ministre Robert Abela était l'invité principal de la cérémonie, à laquelle participaient également des personnalités du monde des affaires et de la communauté diplomatique maltaise.

Maltese Prime Minister Robert Abela Maltese Prime Minister Robert Abela and GBS Malta Director of Operations (Europe) Allen Lofaro

Le groupe le plus important d'étudiants a été diplômé du programme MBA en gestion de projet, désormais accrédité par l'Association of Project Management (APM). GBS Malta observe un engouement grandissant pour ses formations. La qualité de vie à Malte et les possibilités d'emploi offertes par la forte croissance économique du pays, les nombreux touristes qui visitent l'île et les investissements importants du secteur privé dans l'ensemble de l'île ne sont pas les moindres.

Un enseignement supérieur de qualité est essentiel pour que Malte poursuive cette trajectoire positive.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre maltais, Robert Abela, s'est exprimé sur les résultats obtenus par les étudiants :

« Cela reflète l'évolution de Malte en un centre dynamique pour un enseignement et des parcours professionnels de qualité.

« Dans un monde façonné par des changements rapides, ces compétences placent les étudiants à l'avant-garde des opportunités.

« Le soutien de GBS Malta aux initiatives locales en matière d'éducation, d'employabilité et de développement social témoigne d'un véritable engagement envers notre communauté ».

Allen Lofaro, directeur des opérations (Europe) pour GBS Malta, a déclaré qu'il s'agissait d'un jour important pour l'établissement.

« Je suis très fier de voir les étudiants recevoir leur diplôme aujourd'hui, sachant qu'ils auront un impact à la fois ici, à Malte, et dans le monde entier », a déclaré M. Lofaro.

« Il s'agit d'une période passionnante pour l'éducation à Malte, et nous sommes ravis d'avoir le soutien du Premier ministre. Malte parvient de plus en plus à séduire et conserver des jeunes talents qui voient dans le pays un avenir positif et à long terme ».

« Cela contribue à faire de Malte un pôle pour l'éducation, attirant des étudiants et des établissements ambitieux du monde entier.

« L'économie de la connaissance de l'île est florissante et, chez GBS, nous continuerons à jouer notre rôle pour la renforcer. Nous avons conçu notre programme d'études pour répondre aux besoins de l'industrie, en particulier dans les secteurs de haute technologie et à forte croissance.

« La promotion diplômée d'aujourd'hui est la première d'une longue série, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir proche nous réserve ».

À propos de GBS Malta :

GBS Malta est un prestataire d'enseignement supérieur qui fait partie de Global Education (GEDU), une organisation de premier plan qui dispense un enseignement de haute qualité à 80 000 étudiants dans 15 pays.

GBS Malta a pour mission de dispenser un enseignement académique soutenu par une expérience professionnelle réelle, préparant les étudiants à des rôles de leadership. Ses programmes, qui portent notamment sur le commerce, l'entrepreneuriat, les technologies de l'information, la santé publique et le marketing, et qui sont enseignés par des conférenciers et des praticiens de l'industrie, sont conçus pour les étudiants souhaitant obtenir un retour sur leur investissement dans l'éducation et s'épanouir sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui.

GBS se consacre à la création d'un environnement d'apprentissage collaboratif dans un campus flambant neuf à situé St Julian's, reflétant les lieux de travail professionnels d'aujourd'hui, et dotant les étudiants des compétences et de l'exposition à l'industrie nécessaires pour prospérer dans des domaines à forte demande.

Les étudiants de Malte bénéficient d'un enseignement de haute qualité à un prix abordable et d'un mode de vie dynamique dans l'un des pays les plus sûrs d'Europe.

GBS Malta est un établissement d'enseignement supérieur agréé (numéro de licence MFHEA : 2022-010). Sa licence a été approuvée par notre régulateur, Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), une autorité indépendante, transparente et internationale. Les cours de GBS sont conformes au Malta Qualifications Framework et au cadre européen des certifications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827447/GBS_Malta.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827448/GBS_Malta_Gradauation_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827446/GBS_Malta_Logo.jpg