GBS Malta celebra una graduación inaugural histórica

ST JULIAN'S, Malta, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- GBS Malta, perteneciente a GEDU Global Education, ha impulsado hoy la economía con la graduación de los estudiantes de la primera promoción de la institución que se incorpora al mercado laboral.

El primer ministro Robert Abela fue el invitado de honor en la ceremonia, a la que también asistieron destacadas figuras del sector empresarial maltés y del cuerpo diplomático.

Maltese Prime Minister Robert Abela Maltese Prime Minister Robert Abela and GBS Malta Director of Operations (Europe) Allen Lofaro

El mayor grupo de estudiantes se graduó del programa de MBA en Gestión de Proyectos, ahora acreditado por la Asociación de Gestión de Proyectos (APM). GBS Malta está experimentando un creciente interés en sus cursos, debido, en gran medida, a la alta calidad de vida en Malta y a las oportunidades laborales que surgen gracias al sólido crecimiento económico del país, con un elevado número de turistas y una importante inversión del sector privado en toda la isla.

Una educación superior de calidad es fundamental para que Malta mantenga esta trayectoria positiva.

Durante la ceremonia, al referirse a los logros de los estudiantes, el primer ministro maltés, Robert Abela, declaró:

"Esto refleja la evolución de Malta hacia un centro dinámico de educación y desarrollo profesional de alta calidad".

"En un mundo en constante cambio, estas habilidades sitúan a los estudiantes a la vanguardia de las oportunidades".

"El apoyo de GBS Malta a las iniciativas locales en educación, empleabilidad y desarrollo social demuestra un compromiso genuino con nuestra comunidad".

El director de operaciones (Europa) de GBS Malta, Allen Lofaro, afirmó que este es un día trascendental para la institución.

"Me llena de orgullo ver a los estudiantes graduarse hoy, sabiendo que tendrán un impacto tanto aquí en Malta como en todo el mundo", explicó Lofaro.

"Es un momento realmente emocionante formar parte del sector educativo en Malta, y nos complace haber contado con el apoyo del primer ministro. Malta cada vez tiene mayor capacidad para atraer y retener a jóvenes talentosos, quienes ven un futuro positivo y a largo plazo en el país".

"Esto está contribuyendo a que Malta se convierta en un centro educativo, atrayendo a estudiantes e instituciones ambiciosas de todo el mundo".

"La economía del conocimiento de la isla está prosperando, y en GBS seguiremos desempeñando nuestro papel en su fortalecimiento. Hemos diseñado nuestro plan de estudios para satisfacer las necesidades de la industria, en particular en los sectores de alta tecnología y alto crecimiento".

"La promoción que se gradúa hoy es la primera de muchas, y estoy deseando ver qué nos depara el futuro cercano".

Acerca de GBS Malta:

GBS Malta es un proveedor de educación superior y forma parte de Global Education (GEDU), una organización líder que ofrece educación de alta calidad a 80.000 estudiantes en 15 países.

GBS Malta se dedica a brindar una formación académica respaldada por experiencia empresarial real, preparando a los estudiantes para roles de liderazgo. Sus programas, que incluyen negocios, emprendimiento, tecnología de la información, salud pública y marketing, impartidos por profesores y profesionales del sector, están diseñados para estudiantes que buscan rentabilizar su inversión educativa y prosperar en el competitivo mercado laboral actual.

GBS se compromete a fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo en un campus de vanguardia completamente nuevo en St. Julian's, que reproduce los entornos laborales profesionales actuales, dotando a los estudiantes de las habilidades y la experiencia en la industria necesarias para triunfar en campos con alta demanda.

Los estudiantes en Malta disfrutan de una educación asequible y de alta calidad, así como de un estilo de vida dinámico en uno de los países más seguros de Europa.

GBS Malta es una institución de educación superior autorizada (número de licencia MFHEA: 2022-010). Su licencia ha sido aprobada por nuestro regulador, la Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), una autoridad independiente, transparente e internacional. Los cursos de GBS se ajustan al Marco de Cualificaciones de Malta y al Marco Europeo de Cualificaciones.

