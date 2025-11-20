GBS Malta feiert bahnbrechenden Eröffnungsabschluss

ST JULIAN'S, Malta, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- GBS Malta, Teil von GEDU Global Education, hat heute der Wirtschaft neuen Schwung verliehen, da die ersten Absolventen der Einrichtung nun in den Arbeitsmarkt eintreten.

Premierminister Robert Abela war der Hauptgast bei der Zeremonie, an der auch hochrangige Vertreter der maltesischen Wirtschaft und der diplomatischen Gemeinschaft teilnahmen.

Der maltesische Premierminister Robert Abela Maltas Premierminister Robert Abela und Allen Lofaro, Direktor für operative Abläufe (Europa) bei GBS Malta

Die größte Gruppe der Studierenden absolvierte das MBA-Programm für Projektmanagement, das jetzt von der Association of Project Management (APM) akkreditiert ist. GBS Malta verzeichnet ein wachsendes Interesse an ihren Kursen. Nicht zuletzt aufgrund der Lebensqualität in Malta und der Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch das starke Wirtschaftswachstum des Landes, die hohe Zahl an Touristen sowie die bedeutenden Investitionen des Privatsektors auf der ganzen Insel ergeben.

Eine hochwertige Hochschulbildung ist unerlässlich, wenn Malta diese positive Entwicklung fortsetzen will.

Der maltesische Premierminister Robert Abela äußerte sich bei der Feier zu den Leistungen der Studierenden:

„Es spiegelt die Entwicklung Maltas zu einem dynamischen Zentrum für hochwertige Bildung und hochwertige Karrierewege wider.

In einer Welt, die von schnellem Wandel geprägt ist, bieten diese Fähigkeiten den Schülern die besten Chancen.

Die Unterstützung von GBS Malta für lokale Initiativen in den Bereichen Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und soziale Entwicklung zeigt ein echtes Engagement für unsere Gemeinschaft."

Allen Lofaro, Direktor für operative Abläufe (Europa) bei GBS Malta, sagte, dies sei ein bedeutsamer Tag für die Einrichtung.

„Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, wie die Studierenden heute ihren Abschluss machen, denn ich weiß, dass sie sowohl hier in Malta als auch in der ganzen Welt etwas bewirken werden", sagte Herr Lofaro.

„Es ist eine ausgesprochen spannende Zeit, sich in Malta im Bildungsbereich zu engagieren, und wir haben uns sehr über die Unterstützung des Premierministers gefreut. Malta ist zunehmend in der Lage, talentierte junge Menschen anzuziehen und zu halten - sie sehen eine positive und langfristige Zukunft in dem Land."

„Dies trägt dazu bei, Malta zu einem Zentrum für Bildung zu machen, das ehrgeizige Studierende und Einrichtungen aus der ganzen Welt anzieht.

„Die wissensbasierte Wirtschaft auf der Insel floriert, und wir von GBS werden auch weiterhin unseren Beitrag zur Stärkung dieser Wirtschaft leisten. Wir haben unseren Lehrplan so gestaltet, dass er den Bedürfnissen der Industrie entspricht, insbesondere in den Hochtechnologie- und Wachstumsbranchen.

Der heutige Absolventenjahrgang ist der erste von vielen, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die nahe Zukunft bringt."

Informationen zu GBS Malta:

GBS Malta ist ein Anbieter von Hochschulbildung und Teil von Global Education (GEDU), einer führenden Organisation, die 80 000 Studierende in 15 Ländern eine hochwertige Ausbildung bietet.

GBS Malta widmet sich dem akademischen Lernen, das durch reale Geschäftserfahrungen unterstützt wird und Studierende auf Führungsaufgaben vorbereitet. Die von Dozenten und Praktikern aus der Wirtschaft unterrichteten Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Unternehmertum, Informationstechnologie, öffentliches Gesundheitswesen und Marketing richten sich an Studierende, die eine Rendite auf ihre Bildungsinvestition wünschen und sich auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt behaupten wollen.

GBS widmet sich der Förderung eines kollaborativen Lernumfelds in einem brandneuen, hochmodernen Campus in St. Julian's, der die heutigen professionellen Arbeitsplätze widerspiegelt und die Studierenden mit den Fähigkeiten sowie der Erfahrung in der Industrie ausstattet, die sie benötigen, um in stark nachgefragten Bereichen erfolgreich zu sein.

Studierende in Malta genießen eine hochwertige und erschwingliche Ausbildung sowie einen pulsierenden Lebensstil in einem der sichersten Länder Europas.

GBS Malta ist eine lizenzierte Hochschuleinrichtung (MFHEA-Lizenznummer: 2022-010). Die Lizenz wurde von unserer Aufsichtsbehörde, Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), einer unabhängigen, transparenten und internationalen Behörde, genehmigt. Die Kurse der GBS stehen im Einklang mit dem Malta Qualifications Framework und dem European Qualification Framework.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2827447/GBS_Malta.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2827448/GBS_Malta_Gradauation_2025.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2827446/GBS_Malta_Logo.jpg