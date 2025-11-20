GBS 몰타, 기념비적인 1회 졸업식 성료

세인트 줄리앙스, 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education) 산하의 GBS 몰타(GBS Malta)가 오늘 첫 졸업식을 열고 1회 졸업생을 배출했다. 졸업생들은 GBS 몰타 개교 이래 처음으로 취업 시장에 진출하면서 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

이날 졸업식에는 로버트 아벨라(Robert Abela) 몰타 총리가 주빈으로 참석했으며, 몰타의 정재계 고위 인사들도 자리를 빛냈다.

Maltese Prime Minister Robert Abela Maltese Prime Minister Robert Abela and GBS Malta Director of Operations (Europe)

가장 많은 졸업생이 GBS 몰타의 여러 교육과정 중 APM(Association of Project Management) 인증을 획득한 MBA 프로젝트 관리 프로그램(MBA in Project Management pathway programme) 과정을 마쳤다. 실제로, GBS 몰타의 교육과정에 대한 관심이 점점 커지고 있는 추세이다. 주된 이유로는 뚜렷한 경제 성장으로 인한 일자리 창출과 몰타의 높은 삶의 질을 손꼽을 수 있는데, 이는 몰타를 찾는 관광객 증가와 섬 전역에 이뤄진 활발한 민간 투자에 힘입은 결과이기도 하다.

몰타가 이러한 긍정적인 발전 추세를 유지하려면 양질의 고등 교육이 필수적이다.

졸업식에서 학생들의 성취를 축하하고자 연단에 오른 로버트 아벨라 총리의 연설 내용을 간추리자면 다음과 같다.

"타가 양질의 교육과 전도유망한 진로와 취업 기회를 활발하게 제공하는 중심지로 발전하고 있다는 확실한 증거가 바로 여기 있는 졸업생 여러분이다."

"오늘날처럼 급격히 변하는 세상에서는 역량을 갖춘 학생들이 누구보다 먼저 기회를 포착하기에 유리한 위치에 있는 셈이다."

"GBS 몰타는 교육, 취업, 사회 발전에 이바지하면서 지역사회에 마음을 다해 헌신하고 있다."

앨런 로파로(Allen Lofaro) GBS 몰타 유럽 운영 이사는 오늘이 GBS 몰타의 역사에 길이 남을 기념비적인 날이라고 전했다.

로파로 이사는 "오늘 졸업하는 학생들이 앞으로 몰타뿐만 아니라 전 세계에서 중요한 역할을 하게 될 것임을 확신하기에 정말 뿌듯하고 기대가 크다"라고 운을 뗀 뒤, 다음과 같은 소감을 밝혔다.

"현재 몰타의 교육 환경은 매우 고무적인데, 총리의 지지를 받게 되어 대단히 기쁘다. 몰타에 유능한 젊은이들을 몰려들고 있는데, 그 이유는 그들이 이 나라에서 밝은 미래를 보았기 때문이라고 생각한다."

"몰타는 이러한 상황을 추진제로 삼아 교육의 중심지로 발돋움하고, 전 세계의 열정적인 학생들과 교육 기관들을 끌어모으는 데 매진하고 있다."

"몰타의 지식 경제는 성장을 거듭하고 있는데, GBS 몰타는 앞으로도 이러한 성장의 자양분 역할을 하는 데 앞장설 것이다. GBS 몰타는 산업계의 요구, 특히 하이테크 및 고성장 부문의 요구에 부합하는 교육과정을 개발했다."

"오늘의 1회 졸업생 배출은 시작일 뿐이다. 가까운 미래에 어떤 일들이 펼쳐질지 무척 기대된다."

GBS 몰타(GBS Malta) 소개

GBS 몰타는 전 세계 15개 국가에서 8만 명의 학생을 대상으로 양질의 교육을 실시하는 선도적 기업인 글로벌 에듀케이션 산하의 고등 교육 기관이다.

GBS 몰타는 학생들이 미래의 주역으로 성장할 수 있도록 이론 교육에 실무 경험을 접목한 방식의 교육을 실시하는 데 주력한다. 사무, 경영, 정보 기술, 공중 보건, 마케팅 등으로 구성된 교육과정은 산업계 전문 강사진과 실무자들이 직접 가르치며, 사회에서 통용되는 실전 지식을 익히고 좋은 일자리를 쟁취하고자 하는 학생을 염두에 두고 고안되었다.

GBS 몰타는 실제 업무 환경과 유사한 세인트 줄리앙스의 최첨단 신축 캠퍼스에 협력적인 학습 분위기를 조성하고, 학생들에게 유망한 분야에서 성공하는 데 필요한 기술과 실무 경험을 함양하는 데 주력하고 있다.

몰타 학생들은 유럽에서 손꼽을 정도로 안전한 나라에서 합리적인 비용으로 수준 높은 교육을 받으며 활기찬 생활을 즐길 수 있다.

GBS 몰타는 고등 교육 기관으로 정식 허가를 받았다(MFHEA 면허 번호: 2022-010). 이 면허는 독립성, 투명성, 국제성을 갖춘 규제 기관인 MFHEA(Malta Further & Higher Education Authority)에서 발급한다. GBS의 모든 교육과정은 몰타 자격 체계(Malta Qualifications Framework)와 유럽 자격 체계(European Qualification Framework)의 기준에 부합한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2827447/GBS_Malta.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2827448/GBS_Malta_Gradauation_2025.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2827446/GBS_Malta_Logo.jpg

SOURCE GBS Malta