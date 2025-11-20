GBS Malta 舉行具里程碑意義的首屆畢業典禮

馬耳他聖朱利安斯 2025年11月20日 /美通社/ -- GEDU Global Education 旗下院校 GBS Malta 今日宣佈，隨著首屆畢業生正式投身職場，將為當地經濟注入新動力。

典禮由馬耳他總理 Robert Abela 擔任主禮嘉賓，馬耳他商界領袖及外交界高層亦有出席見證。

馬耳他總理 Robert Abela 馬耳他總理 Robert Abela 與 GBS Malta 營運總監（歐洲）Allen Lofaro

本屆畢業生中，修讀人數最多的為項目管理工商管理碩士 (MBA) 課程，該課程現已獲項目管理協會 (APM) 認證。GBS Malta 的課程日益受歡迎。這不僅歸功於馬耳他的優質生活，更因該國經濟強勁增長所帶來的就業機遇——除旅客量高企外，島上各地的私營機構投資亦相當龐大。

若馬耳他要維持此積極發展軌跡，優質的高等教育至關重要。

馬耳他總理 Robert Abela 在典禮上談及學生的成就時表示：

「這反映了馬耳他已蛻變成一個集優質教育與理想事業發展階梯於一身的活力樞紐。

在瞬息萬變的世界中，這些技能讓學生能把握先機。

GBS Malta 支持本地教育、就業及社會發展，展現了對我們社區的真誠承諾。」

GBS Malta 歐洲營運總監 Allen Lofaro 形容，這對學院而言是極具意義的一天。

Lofaro 先生表示：「看到學生今天畢業，我深感自豪。深信他們將在馬耳他以至全球各地發揮影響力。

現時投身馬耳他教育界令人振奮，我們亦很榮幸獲得總理的支持。馬耳他吸納及挽留年輕人才的能力日益提升——他們在這個國家看到了樂觀及長遠的未來。

這有助馬耳他發展成教育樞紐，吸引來自世界各地有抱負的學生和院校。

本島的知識型經濟蓬勃發展，GBS 將繼續發揮作用，加以鞏固。我們的課程設計迎合行業需求，特別是高科技及高增長領域。

今天的畢業生只是首批，未來將有更多學子接棒，我熱切期待他們未來的成就。」

GBS Malta 簡介：

GBS Malta 為高等教育機構，隸屬全球教育機構 Global Education (GEDU)。GEDU 為領先業界的組織，為全球 15 個國家的 80,000 名學生提供優質教育。

GBS Malta 致力提供結合實際商業經驗的學術培訓，培育學生擔任領導角色。學院課程涵蓋商業、創業、資訊科技、公共衞生及市場營銷，由行業導師及從業員任教，專為期望獲得教育投資回報、並立志在現今競爭激烈的就業市場中脫穎而出的學生而設。

GBS 位於聖朱利安斯的全新先進校園，致力營造協作學習環境。校園設計仿照現今專業職場，裝備學生所需技能及行業觸覺，助其在需求殷切的領域中盡展所長。

馬耳他是歐洲最安全的國家之一，學生可在此享受優質且學費相宜的教育，以及充滿活力的生活方式。

GBS Malta 是一所經許可的高等教育機構（MFHEA 牌照號碼：2022-010）。其牌照已獲得馬耳他進修與高等教育管理局 (MFHEA) 的批准。MFHEA是一個獨立、透明且具有國際性權威的機構。GBS 的課程同時符合馬耳他資歷框架 (Malta Qualifications Framework) 及歐洲資歷框架 (European Qualification Framework) 的標準。

