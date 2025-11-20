GBS Malta celebra su histórica graduación inaugural

SAN JULIÁN, Malta, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- GBS Malta, parte de GEDU Global Education, dio hoy un impulso a la economía con estudiantes que se gradúan en lo que es la primera cohorte de la institución que ingresa al mercado laboral.

El primer ministro Robert Abela fue el invitado principal en la ceremonia, a la que también asistieron altos directivos de empresas maltesas y de la comunidad diplomática.

Robert Abela, primer ministro de Malta El primer ministro de Malta, Robert Abela, y el director de Operaciones de GBS Malta (Europa), Allen Lofaro

El mayor grupo de estudiantes se graduó del programa de MBA en Gestión de Proyectos, ahora acreditado por la Asociación de Gestión de Proyectos (APM, por sus siglas en inglés). GBS Malta está viendo un interés cada vez mayor en sus cursos. En gran medida, esto se debe a la calidad de vida en Malta y a las oportunidades laborales que surgen gracias al fuerte crecimiento económico del país, con un alto número de turistas y una importante inversión que hace el sector privado en toda la isla.

La educación superior de calidad es vital para que Malta mantenga esta trayectoria positiva.

Al hablar en la ceremonia sobre los logros de los estudiantes, el primer ministro maltés, Robert Abela, comentó:

"Esto refleja la evolución de Malta hacia un centro dinámico para una educación de alta calidad y trayectorias profesionales de alta calidad.

En un mundo que está moldeado por cambios rápidos, estas habilidades colocan a los estudiantes a la vanguardia de las oportunidades.

El apoyo de GBS Malta a las iniciativas locales en educación, empleabilidad y desarrollo social muestra un compromiso genuino con nuestra comunidad".

El director de Operaciones (Europa) de GBS Malta, Allen Lofaro, señaló que este es un día trascendental para la institución.

"Me llena de orgullo ver a los estudiantes graduarse hoy y saber que tendrán un impacto tanto aquí en Malta como en todo el mundo", expresó el Sr. Lofaro.

"Es un momento realmente emocionante para participar en la educación en Malta, y estamos encantados de contar con el apoyo del primer ministro. Malta es cada vez más capaz de atraer y retener a jóvenes talentosos, ellos ven un futuro positivo y a largo plazo en el país".

"Esto está ayudando a hacer de Malta un centro neurálgico para la educación y atrae a estudiantes e instituciones ambiciosas de todo el mundo.

La economía del conocimiento de la Isla está prosperando, y nosotros en GBS continuaremos desempeñando nuestro papel para su fortalecimiento. Hemos diseñado nuestro plan de estudios para satisfacer las necesidades del sector, en particular en los sectores de alta tecnología y alto crecimiento.

La cohorte de graduados de hoy es la primera de muchas, y no puedo esperar a ver lo que depara el futuro cercano".

Acerca de GBS Malta:

GBS Malta es un proveedor de educación superior y forma parte de Global Education (GEDU), una organización líder que brinda educación de alta calidad a 80.000 estudiantes en 15 países.

GBS Malta se dedica a proporcionar aprendizaje académico respaldado por experiencia empresarial en el mundo real y preparar a estudiantes para roles de liderazgo. Sus programas, que incluyen negocios, emprendimiento, tecnología de la información, salud pública y marketing, impartidos por docentes y profesionales del sector, están diseñados para estudiantes que desean obtener un retorno de la inversión en su educación y que buscan prosperar en el competitivo mercado laboral actual.

GBS se dedica a fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo, en un nuevo campus de vanguardia en San Julián, que refleja los lugares de trabajo profesionales de hoy en día, al equipar a los estudiantes con las habilidades y la exposición al sector necesarias para prosperar en campos de alta demanda.

Los estudiantes en Malta disfrutan de una educación asequible de alta calidad y un estilo de vida vibrante en uno de los países más seguros de Europa.

GBS Malta es una institución de educación superior con licencia (número de licencia MFHEA: 2022-010). Su licencia ha sido aprobada por nuestro regulador, la Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), que es una autoridad independiente, transparente e internacional. Los cursos de GBS están en línea con el Marco de Cualificaciones de Malta y el Marco Europeo de Cualificaciones.

