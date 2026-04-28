GLN sluit aan op het Nationale QR-netwerk van Vietnam en maakt daarmee QR-betalingen in het hele land mogelijk

SEOUL, Zuid-Korea, 28 april 2026 /PRNewswire/ -- GLN International heeft samen met NAPAS een landelijke QR-betaaldienst in Vietnam gelanceerd. Hiermee is het bedrijf rechtstreeks aangesloten op de nationale QR-betaalinfrastructuur van het land.

De dienst werd op 23 april in Vietnam gelanceerd tijdens een ceremonie waar onder meer de State Bank of Vietnam (SBV), NAPAS, BIDV en Hana Bank aanwezig waren.

At the Vietnam QR payment service launch ceremony Image of supported apps and QR logos enabling nationwide QR payments across Vietnam

GLN leidt de operationele werking van het aan het Vietnamese nationale QR-netwerk gekoppelde betalingssysteem en heeft de technische integratie ervan gerealiseerd, als onderdeel van de grensoverschrijdende initiatieven van Hana Financial Group. Hana Bank is de enige Koreaanse financiële instelling die met goedkeuring van de SBV als afwikkelingsbank fungeert.

De betaalinfrastructuur van Vietnam is gebaseerd op het VietQR Global-systeem van NAPAS, dat banken en handelaren in het hele land met elkaar verbindt. Dankzij deze integratie krijgen gebruikers van partnerapps toegang tot het netwerk, wat het bereik aanzienlijk vergroot. De samenwerking moet ook inkomende betalingen mogelijk maken: Vietnamese gebruikers kunnen dan met hun lokale apps in Korea via QR betalen.

De dienst is beschikbaar in toeristische bestemmingen als Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang en Ho Chi Minh-stad, en bij een groot aantal alledaagse handelaren. Betalingen verlopen via de bij GLN aangesloten partnerapps, waaronder grote Koreaanse fintech-apps als Toss, PurpleGLN, Hana OneQ, Hana Money en Hana Card – allemaal zonder valutaomwisseling. De dienst zal later ook beschikbaar komen op andere platformen, zoals Naver Pay en de KB Banking App.

Seok Lee, CEO van GLN, zei: "Deze lancering is een belangrijke stap in de verbinding tussen Korea en Vietnam via een uniforme QR-betaalinfrastructuur. Door aan te sluiten op het nationale QR-netwerk van Vietnam, bieden we reizigers een eenvoudige betaalervaring met de apps die zij in hun thuismarkt al gewend zijn, en dat allemaal zonder valutaomwisseling. Wij zullen een toonaangevende rol blijven spelen in betalingen en geldopnames in het buitenland, zonder dat daar een fysieke pas aan te pas komt."

GLN, een dochteronderneming van Hana Bank binnen Hana Financial Group, biedt QR-betaal- en QR-opnamediensten aan in 14 Aziatische landen, waaronder Vietnam, China, Thailand, de Filippijnen, Laos en Japan. Wereldwijd hebben gebruikers toegang tot meer dan 200 miljoen QR-betalingspunten. Het bedrijf is een toonaangevende aanbieder van grensoverschrijdende betaalinfrastructuur in Azië en verbindt gebruikers en handelaren in verschillende markten. Daarnaast heeft het partnerschappen met overzeese financiële platformen, zoals Moreta Pay (Noord-Amerika), DeCard App (Singapore) en Taishin Bank (Taiwan).

