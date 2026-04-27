GLN接入越南全國二維碼支付網絡，實現全境二維碼支付覆蓋

作為韓亞金融集團(Hana Financial Group)跨境業務的一部分，GLN主導運營對接越南全國二維碼網絡的支付系統，並推動相關技術集成。韓亞銀行是本次合作中唯一獲越南國家銀行批准作為結算銀行的韓國金融機構。

越南的支付基礎設施依托NAPAS運營的VietQR Global系統搭建，全面連通境內各家銀行與商戶。借助此次系統互通，GLN可助力各合作應用程序的用戶接入該網絡，擴大受理覆蓋範圍。該合作同時有望賦能跨境使用場景，越南用戶可通過本土應用，在韓國境內掃碼消費。

該項服務已覆蓋峴港、富國島、芽莊、胡志明市等熱門旅遊城市的各類日常消費商戶。用戶可通過與GLN相連的合作應用進行支付，包括Toss、PurpleGLN、Hana OneQ、Hana Money、Hana Card等韓國主流金融科技應用，無需換匯。該服務預計還將擴展至Naver Pay和KB Banking App等平台。

GLN首席執行官Seok Lee表示：「本次服務落地，是韓越兩國依托統一二維碼支付基礎設施實現互聯互通的重要一步。通過接入越南全國性二維碼網絡，我們讓跨境遊客無需換匯，即可直接使用他們在本國日常使用的應用體驗便捷支付。我們將繼續引領無實體卡跨境支付和取現業務發展。」

GLN隸屬於韓亞金融集團旗下韓亞銀行，目前已在越南、中國、泰國、菲律賓、老撾、日本等亞洲14個國家落地二維碼支付與掃碼取現服務，全球合作二維碼商戶超2億家。作為亞洲領先的跨境支付基礎設施服務商，GLN打通多個市場用戶與商戶的跨境交易鏈路，並與北美Moreta Pay、新加坡DeCard App、台灣地區台新銀行等海外金融平台建立合作夥伴關係。

SOURCE GLN International