GLN se connecte au réseau national QR du Viêt Nam pour permettre des paiements QR à l'échelle nationale

Accès direct au réseau national de paiements QR du Viêt Nam

Paiements via les applications bancaires et fintechs des partenaires, sans échange de devises

SÉOUL, Corée du Sud, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- GLN International lance un service de paiements QR à l'échelle nationale au Viêt Nam en partenariat avec NAPAS, marquant ainsi son intégration directe dans l'infrastructure nationale des paiements QR.

Le service a été présenté lors d'une cérémonie de lancement le 23 avril au Viêt Nam, en présence de la State Bank of Vietnam (SBV), NAPAS, BIDV et Hana Bank.

At the Vietnam QR payment service launch ceremony Image of supported apps and QR logos enabling nationwide QR payments across Vietnam

GLN dirige l'exploitation du système de paiement connecté au réseau QR national du Viêt Nam et a piloté son intégration technique, dans le cadre des initiatives transfrontalières de Hana Financial Group. Hana Bank y participe en tant que seul établissement financier coréen désigné comme banque de règlement avec l'approbation de SBV.

L'infrastructure de paiement du Viêt Nam repose sur le système VietQR Global, géré par NAPAS, qui relie les banques et les commerçants dans tout le pays. Grâce à cette intégration, GLN permet aux utilisateurs des applications de ses partenaires d'accéder au réseau, ce qui en élargit l'acceptation. Le partenariat devrait également soutenir les cas d'utilisation entrants, permettant aux utilisateurs vietnamiens d'effectuer des paiements QR en Corée via leurs applications locales.

Le service est disponible dans les destinations touristiques, notamment Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang et Ho Chi Minh Ville, auprès des petits commerçants. Les paiements peuvent être effectués par le biais d'applications partenaires connectées au GLN, y compris les principales applications fintech coréennes telles que Toss, PurpleGLN, Hana OneQ, Hana Money et Hana Card, sans échange de devises. Le service devrait s'étendre à d'autres plateformes, dont Naver Pay et KB Banking App.

Seok Lee, CEO de GLN, déclare : « Ce lancement marque une étape importante dans la connexion entre la Corée et le Viêt Nam grâce à une infrastructure de paiement QR unifiée. En intégrant le réseau QR national du Viêt Nam, nous permettons aux voyageurs d'effectuer des paiements simples à l'aide des applications qu'ils utilisent déjà dans leur pays d'origine, sans échange de devises. Nous resterons à l'avant-garde des paiements internationaux et des retraits d'argent sans carte physique. »

GLN, filiale de Hana Bank au sein de Hana Financial Group, propose des services de paiement et de retrait QR dans 14 pays d'Asie, dont le Viêt Nam, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Laos et le Japon, avec un accès à plus de 200 millions de commerçants QR dans le monde. La société est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de paiements transfrontaliers en Asie, connectant les utilisateurs et les marchands de différents marchés. La société a également établi des partenariats avec des plateformes financières étrangères, notamment Moreta Pay (Amérique du Nord), DeCard App (Singapour) et Taishin Bank (Taïwan).

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