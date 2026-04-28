GLN se conecta a la red nacional de códigos QR de Vietnam para habilitar los pagos con códigos QR en todo el país

Acceso directo a la red nacional de pagos mediante códigos QR en todo Vietnam

Se pueden realizar pagos a través de aplicaciones bancarias y de tecnología financiera del mercado local de los socios sin cambio de divisas

SEÚL, Corea del Sur, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GLN International, en colaboración con NAPAS, lanzó un servicio de pagos mediante códigos QR a nivel nacional en Vietnam, lo que supone su integración directa en la infraestructura nacional de pagos mediante códigos QR del país.

El servicio se presentó en una ceremonia de inauguración que se celebró el 23 de abril en Vietnam y a la que asistieron el Banco del Estado de Vietnam (SBV, por sus siglas en inglés), NAPAS, BIDV y Hana Bank.

En la ceremonia de lanzamiento del servicio de pago con QR de Vietnam (PRNewsfoto/GLN International) Imagen de aplicaciones compatibles y logotipos QR que permiten realizar pagos mediante códigos QR en todo Vietnam (PRNewsfoto/GLN International)

GLN dirige el funcionamiento del sistema de pagos conectado a la red nacional de códigos QR de Vietnam e impulsa su integración técnica, como parte de las iniciativas transfronterizas de Hana Financial Group Hana Bank participa como la única entidad financiera coreana designada como banco de liquidación con la aprobación del SBV.

La infraestructura de pagos de Vietnam se basa en el sistema global gestionado por VietQR, que conecta a bancos y comercios de todo el país. Gracias a esta integración, GLN permite a los usuarios de las aplicaciones asociadas acceder a la red, lo que amplía su aceptación. Asimismo, se espera que esta colaboración respalde casos de uso en el ámbito de la recepción de datos, lo que permitirá a los usuarios de Vietnam hacer pagos con QR en Corea con sus aplicaciones locales.

El servicio está disponible en todos los destinos turísticos, entre los que se encuentran Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang y la ciudad de Ho Chi Minh, en los comercios minoristas. Se pueden realizar los pagos mediante aplicaciones de socios conectadas a GLN, incluidas las principales aplicaciones de tecnología financiera de Corea, como Toss, PurpleGLN, Hana OneQ, Hana Money y Hana Card, sin cambio de divisas. Se prevé que el servicio se amplíe a otras plataformas, como Naver Pay y la aplicación KB Banking.

Seok Lee, director ejecutivo de GLN, afirmó, "Este lanzamiento supone un paso importante para conectar Corea y Vietnam mediante una infraestructura de pago unificada con códigos QR. Al integrarnos con la red nacional de códigos QR de Vietnam, ofrecemos a los viajeros una experiencia de pago sencilla mediante las aplicaciones que ya utilizan en su país de origen, sin necesidad de cambiar divisas. Seguiremos siendo líderes en pagos internacionales y retiros de efectivo sin necesidad de usar tarjetas físicas".

Mientras tanto, GLN, filial de Hana Bank bajo Hana Financial Group, ofrece servicios de pago y retiros de efectivo mediante códigos QR en 14 países de Asia, entre ellos Vietnam, China, Tailandia, Filipinas, Laos y Japón, con acceso a más de 200 millones de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR en todo el mundo. La empresa es proveedora líder de infraestructuras de pagos transfronterizos en Asia, que conecta a usuarios y comerciantes de distintos mercados. Además, ha establecido colaboraciones con plataformas financieras extranjeras, como Moreta Pay (Norteamérica), DeCard App (Singapur) y Taishin Bank (Taiwán).

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FUENTE GLN International