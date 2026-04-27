GLNがベトナムの全国QRネットワークに接続、全国規模のQR決済を可能に

ベトナムの全国QR決済ネットワークへの直接アクセス

両替なしで、パートナー各社の本国市場の銀行・フィンテックアプリを通じた決済を可能に

韓国・ソウル、2026年4月27日 /PRNewswire/ -- GLN Internationalは、NAPASとの提携によりベトナムで全国規模のQR決済サービスを開始し、同国の全国QR決済インフラに直接統合しました。

このサービスは、State Bank of Vietnam（SBV）、NAPAS、BIDV、Hana Bankが出席し、4月23日にベトナムで開催された開始式典で紹介されました。

At the Vietnam QR payment service launch ceremony Image of supported apps and QR logos enabling nationwide QR payments across Vietnam

GLNは、Hana Financial Groupのクロスボーダーの取り組みの一環として、ベトナムの全国QRネットワークに接続された決済システムの運用を主導し、その技術的統合を推進してきました。Hana Bankは、SBVの承認に基づき、決済銀行に指定された唯一の韓国金融機関として参加しています。

ベトナムの決済インフラは、NAPASが運営するVietQR Globalシステム上に構築されており、全国の銀行と加盟店をつないでいます。この統合により、GLNはパートナーアプリのユーザーが同ネットワークにアクセスできるようにし、利用可能範囲を拡大します。また、この提携を受け、ベトナムのユーザーが自国のアプリを通じて韓国でQR決済を行えるようになるなど、インバウンド利用も支援することが期待されます。

このサービスは、ダナン、フーコック、ニャチャン、ホーチミン市などの観光地を含め、日常的に利用される加盟店で利用できます。Toss、PurpleGLN、Hana OneQ、Hana Money、Hana Cardといった韓国の主要フィンテックアプリを含む、 GLNに接続されたパートナーアプリを通じて、両替なしで支払いが可能です。同サービスは今後、 Naver PayやKB Banking Appなどの プラットフォームにも拡大される見込みです。

GLNのCEOを務めるSeok Leeは、次のように述べています。「今回のサービス開始は、統一されたQR決済インフラを通じて韓国とベトナムをつなぐ重要な一歩です。ベトナムの全国QRネットワークとの統合により、旅行者は自国市場で普段使っているアプリを使って、両替なしで簡単に決済できるようになります。当社は今後も、カードレスの海外決済と現金引き出しをリードしていきます。」

一方、Hana Financial Group傘下のHana Bankの子会社であるGLNは、ベトナム、中国、タイ、フィリピン、ラオス、日本を含むアジア14カ国でQR決済およびQR引き出しサービスを提供しており、世界で2億を超えるQR加盟店にアクセスできます。同社は、ユーザーと加盟店を市場横断的につなぐ、アジアを代表するクロスボーダー決済インフラプロバイダーです。また、Moreta Pay（北米）、DeCard App（シンガポール）、Taishin Bank（台湾）などの海外金融プラットフォームとも提携しています。

SOURCE GLN International