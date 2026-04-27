GLNがベトナムの全国QRネットワークに接続、全国規模のQR決済を可能に

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GLN International

27 4月, 2026, 17:22 JST

  • ベトナムの全国QR決済ネットワークへの直接アクセス
  • 両替なしで、パートナー各社の本国市場の銀行・フィンテックアプリを通じた決済を可能に

韓国・ソウル、2026年4月27日 /PRNewswire/ -- GLN Internationalは、NAPASとの提携によりベトナムで全国規模のQR決済サービスを開始し、同国の全国QR決済インフラに直接統合しました。

このサービスは、State Bank of Vietnam（SBV）、NAPAS、BIDV、Hana Bankが出席し、4月23日にベトナムで開催された開始式典で紹介されました。

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At the Vietnam QR payment service launch ceremony
At the Vietnam QR payment service launch ceremony
Image of supported apps and QR logos enabling nationwide QR payments across Vietnam
Image of supported apps and QR logos enabling nationwide QR payments across Vietnam

GLNは、Hana Financial Groupのクロスボーダーの取り組みの一環として、ベトナムの全国QRネットワークに接続された決済システムの運用を主導し、その技術的統合を推進してきました。Hana Bankは、SBVの承認に基づき、決済銀行に指定された唯一の韓国金融機関として参加しています。

ベトナムの決済インフラは、NAPASが運営するVietQR Globalシステム上に構築されており、全国の銀行と加盟店をつないでいます。この統合により、GLNはパートナーアプリのユーザーが同ネットワークにアクセスできるようにし、利用可能範囲を拡大します。また、この提携を受け、ベトナムのユーザーが自国のアプリを通じて韓国でQR決済を行えるようになるなど、インバウンド利用も支援することが期待されます。

このサービスは、ダナン、フーコック、ニャチャン、ホーチミン市などの観光地を含め、日常的に利用される加盟店で利用できます。Toss、PurpleGLN、Hana OneQ、Hana Money、Hana Cardといった韓国の主要フィンテックアプリを含む、 GLNに接続されたパートナーアプリを通じて、両替なしで支払いが可能です。同サービスは今後、 Naver PayやKB Banking Appなどの プラットフォームにも拡大される見込みです。

GLNのCEOを務めるSeok Leeは、次のように述べています。「今回のサービス開始は、統一されたQR決済インフラを通じて韓国とベトナムをつなぐ重要な一歩です。ベトナムの全国QRネットワークとの統合により、旅行者は自国市場で普段使っているアプリを使って、両替なしで簡単に決済できるようになります。当社は今後も、カードレスの海外決済と現金引き出しをリードしていきます。」

一方、Hana Financial Group傘下のHana Bankの子会社であるGLNは、ベトナム、中国、タイ、フィリピン、ラオス、日本を含むアジア14カ国でQR決済およびQR引き出しサービスを提供しており、世界で2億を超えるQR加盟店にアクセスできます。同社は、ユーザーと加盟店を市場横断的につなぐ、アジアを代表するクロスボーダー決済インフラプロバイダーです。また、Moreta Pay（北米）、DeCard App（シンガポール）、Taishin Bank（台湾）などの海外金融プラットフォームとも提携しています。

SOURCE GLN International