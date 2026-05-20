TAIPEI, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, principal marca mundial de computadores, anuncia hoje a disponibilidade do monitor gamer WOLED GO27Q24G. Este monitor QHD de 27 polegadas, com bordas ultrafinas em 4 lados conta com taxa de atualização de 240Hz, compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, oferecendo jogabilidade responsiva e sem rasgos de imagem em títulos de ritmo acelerado. Construído com painel WOLED da LG Display com MLA+ e revestimento RealBlack Glossy, o GO27Q24G aproveita ainda a tecnologia exclusiva HyperNits e os Recursos Táticos para oferecer o desempenho WOLED avançado a uma gama mais ampla de jogadores competitivos.

GIGABYTE anuncia a disponibilidade do monitor gamer WOLED de 27" QHD 240Hz para jogos competitivos

Projetado para ambientes reais de jogos, o GO27Q24G mantém a nitidez e o impacto visual mesmo em condições de iluminação desafiadoras. O revestimento RealBlack Glossy minimiza os reflexos para melhor visibilidade, enquanto a tecnologia MLA+ oferece 275 nits de brilho típico e até 1300 nits de brilho máximo. Certificado pelo VESA DisplayHDR™ True Black 400 e cobrindo 99% do espaço de cores DCI-P3, o monitor entrega pretos profundos, detalhes precisos nas sombras e reprodução de cores vibrantes em jogos e conteúdos multimídia.

Para atender diferentes estilos de jogo, o GO27Q24G integra a tecnologia HyperNits exclusiva da GIGABYTE, que aumenta de forma inteligente o brilho geral do conteúdo HDR no modo Peak 1300, preservando os detalhes de destaque e oferecendo HyperNits High e HyperNits Medium, otimizados para diferentes condições de iluminação ambiente. Com base nessa clareza visual, os Recursos Táticos transformam o desempenho em controle preciso, especialmente em jogos de FPS e MOBA de ritmo acelerado. O Tactical Switch 2.0 permite controle instantâneo de resolução e proporção, enquanto o Ultra Clear reduz o desfoque de movimento e o Black Equalizer revela detalhes ocultos, proporcionando aos jogadores reações mais rápidas e decisões mais precisas durante partidas competitivas.

O GO27Q24G vem equipado com o AI OLED Care da GIGABYTE, que utiliza um algoritmo baseado em IA para minimizar o risco de burn-in. Além da proteção do painel, os recursos completos de cuidado com os olhos,com certificação UL, ajudam a reduzir a fadiga visual, enquanto o OLED VRR Anti-Flicker ajusta com precisão a faixa de VRR para mitigar a oscilação da tela, oferecendo proteção total para a qualidade da imagem e o conforto do usuário. O GIGABYTE GO27Q24G já está disponível. A disponibilidade pode variar de acordo com a região. Para mais informações, acesse a página do produto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877864/GIGABYTE_Announces_Availability_27__QHD_240Hz_WOLED_Gaming_Monitor_Competitive.jpg

FONTE GIGABYTE