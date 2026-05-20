TAIPÉI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, GIGABYTE, marca líder mundial en soluciones de hardware y gaming, anuncia la disponibilidad del monitor para juegos GO27Q24G WOLED. Esta pantalla QHD de 27 pulgadas sin bordes en los 4 lados cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz, compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™, y soporte técnico premium para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin interrupciones en títulos de ritmo acelerado. El monitor GO27Q24G está fabricado con un panel WOLED de LG Display con MLA+ y revestimiento RealBlack Glossy, y aprovecha la tecnología exclusiva HyperNits junto con las funciones tácticas para ofrecer un rendimiento WOLED avanzado a una mayor variedad de jugadores competitivos.

GIGABYTE anuncia la disponibilidad de un monitor para juegos WOLED QHD de 27" y 240 Hz para competiciones

El GO27Q24G está diseñado para entornos de juego reales y mantiene la claridad y el impacto visual incluso en condiciones de iluminación difíciles. El revestimiento RealBlack Glossy minimiza los reflejos para mejorar la visibilidad, mientras que la tecnología MLA+ ofrece 275 nits de brillo típico y hasta 1.300 nits de brillo máximo. Certificada según VESA DisplayHDR™ True Black 400 y una cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3, la pantalla proporciona negros profundos, detalles precisos de las sombras y una reproducción vívida del color en juegos y contenidos multimedia.

Para adaptarse a diferentes estilos de juego, el monitor GO27Q24G integra la exclusiva tecnología HyperNits de GIGABYTE, que aumenta de forma inteligente el brillo general del contenido HDR en el modo Peak 1300, a la vez que conserva los detalles más destacados. Además ofrece HyperNits High e HyperNits Medium, optimizados para diferentes condiciones de iluminación ambiental. Aprovechando esta nitidez visual, las funciones tácticas convierten el rendimiento en un control preciso, en especial en los títulos FPS y MOBA de ritmo rápido. Tactical Switch 2.0 permite resolución al instante y control de la imagen, mientras que Ultra Clear reduce el desenfoque de movimiento y Black Equalizer revela detalles ocultos, lo que permite a los jugadores reaccionar más rápido y tomar decisiones más precisas durante partidas competitivas.

El GO27Q24G está equipado con AI OLED Care de GIGABYTE, que utiliza un algoritmo impulsado por IA para minimizar riesgos de problemas de quemado de píxeles. Además, el cuidado del panel, el cuidado integral de la vista con certificación UL ayuda a reducir la fatiga ocular, mientras que la tecnología OLED VRR Anti-Flicker ajusta con precisión el rango VRR para mitigar que el parpadeo de la pantalla, lo que en conjunto ofrece una protección integral tanto para la calidad de la imagen como para la comodidad del usuario. El monitor GO27Q24G de GIGABYTE ya está disponible. La disponibilidad puede variar según la región. Para más información, visite la página web del producto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877865/GIGABYTE_Announces_Availability_27__QHD_240Hz_WOLED_Gaming_Monitor_Competitive.jpg

FUENTE GIGABYTE