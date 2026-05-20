GIGABYTE công bố mở bán màn hình gaming WOLED 27 inch QHD 240Hz tối ưu cho game thủ

ĐÀI BẮC, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, hôm nay công bố màn hình gaming WOLED GO27Q24G chính thức lên kệ. Mẫu màn hình QHD 27 inch không viền bốn cạnh này sở hữu tần số quét 240Hz, hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game không xé hình, độ phản hồi cao, ngay cả trong các tựa game có nhịp độ nhanh. Được trang bị tấm nền WOLED của LG Display với công nghệ MLA+ và lớp phủ RealBlack Glossy, GO27Q24G còn tận dụng công nghệ HyperNits độc quyền cùng các Tính năng chiến thuật, đưa hiệu năng WOLED tiên tiến đến với đông đảo game thủ đặc biệt là các game thủ thi đấu game eSports..

GIGABYTE công bố mở bán màn hình gaming WOLED 27 inch QHD 240Hz dành cho thi đấu

Được thiết kế cho môi trường chơi game thực tế, GO27Q24G vẫn duy trì độ rõ nét và tác động thị giác ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Lớp phủ RealBlack Glossy giảm thiểu phản xạ giúp cải thiện khả năng quan sát, trong khi công nghệ MLA+ mang lại độ sáng điển hình 275 nit và độ sáng cực đại lên đến 1300 nit. Màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400 và bao phủ 99% dải màu DCI-P3, mang lại màu đen sâu, chi tiết bóng đổ chính xác, và tái tạo màu sắc sống động trong cả game lẫn nội dung đa phương tiện.

Nhằm đáp ứng nhiều phong cách chơi khác nhau, GO27Q24G tích hợp công nghệ HyperNits độc quyền của GIGABYTE, giúp tăng cường thông minh độ sáng tổng thể của nội dung HDR ở chế độ Peak 1300 mà vẫn giữ nguyên chi tiết vùng sáng, cung cấp HyperNits cao và HyperNits trung bình được tối ưu cho những điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau. Dựa trên nền tảng hiển thị sắc nét này, các Tính năng chiến thuật biến hiệu năng thành khả năng kiểm soát chính xác, đặc biệt trong các tựa game FPS và MOBA có nhịp độ nhanh. Tactical Switch 2.0 cho phép điều chỉnh nhanh độ phân giải và tỷ lệ khung hình, Ultra Clear giúp giảm nhòe chuyển động và Black Equalizer làm lộ rõ các chi tiết ẩn, hỗ trợ game thủ phản xạ nhanh hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn trong các trận đấu cạnh tranh.

GO27Q24G được trang bị AI OLED Care của GIGABYTE, sử dụng thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra hiện tượng lưu ảnh (burn-in). Bên cạnh việc bảo vệ tấm nền, các tính năng bảo vệ mắt toàn diện đạt chứng nhận UL giúp giảm mỏi mắt, trong khi OLED VRR Anti-Flicker điều chỉnh chính xác dải tần VRR để hạn chế hiện tượng nhấp nháy màn hình, cùng nhau mang lại sự bảo vệ toàn diện cho cả chất lượng hiển thị lẫn sự thoải mái của người dùng. Màn hình GIGABYTE GO27Q24G hiện đã được mở bán. Thời gian có hàng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang sản phẩm.

