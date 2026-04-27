GIGABYTE anuncia la disponibilidad del monitor gaming WOLED QHD de 27" y 240 Hz para competiciones

TAIPÉI, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de ordenadores líder a nivel mundial, anuncia hoy la disponibilidad del monitor gaming GO27Q24G WOLED. Esta pantalla QHD de 27 pulgadas sin bordes en los cuatro lados cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz y es compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, lo que le permite disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones en los títulos de ritmo rápido. Fabricado con un panel WOLED de LG Display con MLA+ y revestimiento RealBlack Glossy, el GO27Q24G utiliza, además, la tecnología exclusiva HyperNits y funciones tácticas para ofrecer un rendimiento WOLED avanzado a un mayor número de jugadores de competición.

GIGABYTE Announces Availability of 27” QHD 240Hz WOLED Gaming Monitor for Competitive Play

Diseñado para entornos de juego reales, el GO27Q24G mantiene la claridad y el impacto visual incluso en condiciones de iluminación complejas. El revestimiento RealBlack Glossy minimiza los reflejos para mejorar la visibilidad, mientras que la tecnología MLA+ ofrece 275 nits de brillo típico y hasta 1300 nits de brillo máximo. Con certificación VESA DisplayHDR™ True Black 400 y una cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3, la pantalla ofrece negros profundos, sombras detalladas y precisas y una reproducción vívida del color en juegos y contenidos multimedia.

Para adaptarse a diferentes estilos de juego, el GO27Q24G integra la tecnología HyperNits exclusiva de GIGABYTE, que aumenta de forma inteligente el brillo general del contenido HDR en el modo Peak 1300, al tiempo que conserva los detalles más destacados, y ofrece HyperNits High y HyperNits Medium optimizados para diferentes condiciones de iluminación ambiental. Gracias a esta claridad visual, las funciones tácticas convierten el rendimiento en un control preciso, especialmente, en los títulos FPS y MOBA de ritmo rápido. El Tactical Switch 2.0 ofrece control instantáneo de resolución y aspecto, mientras que Ultra Clear elimina el desenfoque de movimiento y el Black Equalizer descubre detalles ocultos, lo que permite a los jugadores reaccionar con mayor rapidez y decidir con más precisión en las partidas competitivas.

El GO27Q24G incorpora la tecnología AI OLED Care de GIGABYTE, que emplea un algoritmo de inteligencia artificial para reducir al mínimo los riesgos de imagen retenida. Además de cuidar el panel, cuenta con un sistema de protección visual integral certificado por UL que reduce la fatiga ocular, mientras que la tecnología OLED VRR Anti-Flicker ajusta con precisión el rango VRR para eliminar el parpadeo de la pantalla, lo que en conjunto garantiza una protección completa de la calidad de imagen y el confort visual. El GIGABYTE GO27Q24G ya está disponible. La disponibilidad puede variar según la región. Para obtener más información, visite la página del producto.

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